Mugshots, July 3

FLEMING, JESSICA KATY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ROY, WENDY LEE - ARSON 2ND DEGREE
ESTES, CHRISTINA LEIGH - DISORDERLY CONDUCT
JONES, GREGORY LASHUN - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SAGHINI, ANGLES - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DAVIS, EARL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
BERDOUS, MOHAMMED NMN - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE
WILLINGHAM, NICOLE JULIETTE - MAN. OR POSS. OF SCHEDULE IV DRUGS W.I.T.D - 1ST OFFENSE
MACIOCH, WILLIAM JOHN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MCMILLAN, RHASHEEM MI'KALE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
HORNER, SCOTT ALAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT, Ordinance / Public Possession of Open Containers, RESISTING ARREST, LARCENY UNDER $2,000
DIX, BRIAN CHRISTOPHER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT
RAYE, EDWARD LYNN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WILLIAMS, DESHAWN SHAKEEM - DRIVING UNDER SUSPENSION, MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
BOYD, FLOYD BRETT - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
STRICKLAND, TRAVIS KENDELL - BREACH OF PEACE AGGRAVATED IN NATURE), INDECENT EXPOSURE, INDECENT EXPOSURE
JACKSON, TYRONE JOHN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MUSSER, CASEY JAMES - Ordinance / Weapons - Carrying Concealed or Unconcealed Weapon
POTTER, JACOB DYLAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JACOBS, RANDEL LEE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GRAHAM, JAMES HAROLD - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PITINO-SOTO, LUIS MIGUEL - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
AGUIRRE, BRIANNA LYNN - UNLAWFUL TO PERMIT UNAUTHORIZED PERSON TO DRIVE
JOHNSON, NICKI NICOLE - OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS
QUICK, RICHARD ANTONIO - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 3RD OR SUB. OFFENSE, TRAFFICK IN ICE, CRANK, CRACK 28 G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 3RD/SUB.FEL.), HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. INSCH. I,II,III W.I.T.D. - 3RD OR SUB.OFF.
JENRETTE, VICTORIA DENISE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
ALAWAR, RAMY HASSAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COLEMAN, FURMAN CONSTANTINE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
TISDALE, SHAWN QUAY - MURDER
HEAVNER, ALEXANDRA GRACE - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
SPARKMAN, JOSH LANCE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
RAY, ERIN ELIZABETH - Ordinance / Assault; Assault and Battery
LOCKLEAR, TIMOTHY - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
HODGE, LOUIS ELLIS - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
CHESTER, SHANE DEWAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 3RD OFFENSE
GARNDER, JOSHUA MATTHEW - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
DUNKER, BOBBY RAY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MCCRAY, KENNETH NMN - ASSAULT AND BATTERY, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
LONG, BRITTANY CHRISA - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
CHANDLER, LORI L - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE