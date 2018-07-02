Mugshots, July 2

GARY, JOHN WESLEY - IMPROPER LANE CHANGE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HILL, DEVAREUS LEMONTA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FLOYD, RAKELL LEKENDAL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
COLEMAN, KENNETH WESLEY - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
SANDERS, SKYE CAMILE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
MORRIS, FRANKLIN ANTOINE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
PENA, MARCO ANTONIO - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, INTERFERENCE, HINDERING OFFICERS SERVING WARRANT OR RESCUING PRISONERS, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CHANDLER, RONALD - HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
KENNEDY, CHRISTINA ALEXIS - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
MATTOX, CHRISTOPHER DAVID - NO LICENSE TAG LIGHT, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
BAUGHMAN, KEITH GILBERT - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MCMAINS, JACKLYN SUE - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
ANDERSON, EDDIE DONDRE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MICHAELIS, MATTHEW R. - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
GOWANS, ANTONIO DEQUAN - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, RESISTING ARREST
LEWIS, JOSEPH MARK - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL, BOATING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, SPEEDING
LEWIS, ANGELICA SHAUNTE - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
MCCANTS, WILLIAM BRAIN - LARCENY UNDER $2,000
MORALES, ALEJANDRO ENRIQUE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
CANADA, JESSE REED - DISORDERLY CONDUCT, NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
STANLEY, JUSTIN DAISHAWN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Parking of unattended motor vehicle.
MICHAEL, DOUGLAS EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WHITE, BERTICE OCTAVIA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SMITH, JOEY LYNN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
HUNT, JAMES FRANKLIN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
REECE, HENRY CARSON - Ordinance / Consumption of Alcoholic Beverage, Beer or Wine Prohibited in Public Places, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MARTINEZ, JACKIE PADEN - PEDESTRIAN DRUNK
SUGGS, CODY DEAN - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
COOK, DARYL ISAAC - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., FAILURE TO APPEAR
STEELE, CODY SETH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SMUTHERMAN, TREVA MARQUEL - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
SCOTT, TOMMY DEWAYNE - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
STRICKLAND, STORM WAYNE - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
BROWN, DEMERIAL VINCENTE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
CLARK, MONTIAGO BERNARD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GAUSE, JON CASSIDY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT
RUSSELL, PATRICIA CARLINO - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TERRY COUNCIL, RYAN LANCE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MOSS, PHILIPE TYRELL - UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL, DISOBEYING A POLICE OFFICER, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)