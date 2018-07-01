Mugshots, July 1

GORDON, CALVIN - Vehicles required to be registered and licensed., GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 3RD OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
BROWN, MACK LEROY - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
HICKS, JOHNATHAN KRISTOPHER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LATNER, JAMES CODY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LEE, JANE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JAMES, TEQUARIUS JACORY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MARTIN, JASON DANIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
TUREK, KATHLEEN MICHELLE - DISORDERLY CONDUCT, HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT
LANCASTER, ASHLEY ROSE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
DAVIS, TINA - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BOLIN, MELISSA ELAINE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CURRY, PETER RAYMOND - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
BURISON, JEROMY ISAIAH - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
DAVIS, TAYLOR - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GRAVES, EDSEL DARNELL - RECKLESS DRIVING
COOK, DAVID LEE - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
DAWKINS, JAVALINE T. - MURDER, KIDNAPPING, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
JOHNSON, KEVIN RAPHAEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
WILLIAMSON, RUSTY KURT - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LAFFERTY, BRIAN KEITH - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
VEREEN, PAUL NMN - Ordinance / Trespass
BUTLER, KATLYN - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
OLDLAND, WILLIAM DOUGLAS - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.AFTER 6/7/05), POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
PALAZZOLO, CHRISTINA MARGARET - POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
SIBERT, BOYD BERKLEY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WILSON, DUSTIN BRADLEY - BOATING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
BURNETTE, JULIAN LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
EDWARDS, DEREK BLAKE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT
BERRO, JEREMY JASON - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
WHITE, CHRISTOPHER MICHAEL - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), LOITERING
GALLOWAY, JEREMY DEVORA - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, CROSSING MEDIAN
GRANT, MICHAEL LEROY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
OSTROSKI, STEPHEN DANIEL - SHOPLIFTING
STELL, ZACHARY KANE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
MCCANTS, JAMES RUSSELL - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
STRICKLAND, CURTIS FRANKLIN - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
MARSH, JACKSON ANDREW - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
DICKEY, ERIC DEMOND - FAILURE TO APPEAR
FALCONE, ROBERT JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MCCANTS, MICHAEL CHRISTOPHER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
WATSON, JOSEPH DANIEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PHILLIPS, KELSEY RHASSAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MOSLEY, SHANNONE DEONTRE - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PHILLIPS, KERSHA LATORRA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ENZOR, KYLE CHRISTOPHER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE