Mugshots, June 30

CARR, BEVERLY ANNE - VIOLATION OF CITY ORDINANCES
AUSTIN, KATIE LEE - Ordinance / Trespass
FREEMAN, JACK LLOYD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID
HOWARD, DELLA REBECCA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BLACKBURN, HARLEY DALE - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
RUDOLPH, STEVEN EUGENE - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
JORDAN, BENJAMIN DAMIANO - DRIVING UNDER SUSPENSION, UNLAWFUL OPERATION OF UNSAFE OR IMPROPERLY EQUIPPED VEHICLE, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE
MASKELL, ERNEST LEROY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
WRIGHT, HARRY LASHAWN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
FOXWORTH, JAMES DEREK - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER11)- FIRST DEGREE AFTER 6/1/05)
GREEN, DEONTREA DANIEL - SPEEDING, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
RAJSKI, MILES MICHAEL - SHOPLIFTING
MCINTYRE, KENNETH MARTIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
RUBIO, COLETTE PHILLIPS - SHOPLIFTING UNDER $2,000
TODD, JUSTIN KENDALL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, VIOLATION SEAT BELT LAW
GREEN, AL VONTA - PAROLE VIOLATION
HOUSLEY, AMANDA MAE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
SHEARON, LISA DARLENE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TANFIELD, CHARLES ROBERT - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
TARASOFF, JONATHAN RICHARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FLOYD, DAMIEN LAMAR - CONTEMPT OF COURT
WILLIAMSON, CHRISTOPER DEAN - Ordinance / Sleeping on Beach, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SELDON, LAMONT HARRY - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
LINK, SHAWN CHRISTOPHER - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ARCHIE, JAQUAN RAMELL - ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER
BENNETT, TEARANENA RENEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BELLAMY, CHRISTOPHER JAMAR - RESISTING ARREST, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
NEVILLE, RANDIA ELIZA - ACCESSORY AFTER THE FACT TO FELONY A, B, C OR MURDER, ACCESSORY AFTER THE FACT TO FELONY A, B, C OR MURDER, ACCESSORY AFTER THE FACT TO FELONY A, B, C OR MURDER
EDWARDS, JESSICA MARIE - ACCESSORY AFTER THE FACT OF A FELONY, COMMON LAW UNCLASSIFIED
MORRIS, ADAM CORBETT - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
WOOD, DANICA LEE - POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05)
CRIPPEN, KERRY ORION - PAROLE VIOLATION
VESAN, MARK ALAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ANDERSON, JOHN FLOYD - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MANIGAULT, RODRICK DESHAWN - PAROLE VIOLATION
HICKS, NATHAN DAKOTA - FUGITIVE
REDICK, JAMES EARL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PATTERSON, SCOTT C - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Ordinance / Meddling or Interfering with Street
NORRIS, GREGORY JACK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, UNLAWFUL OPERATION OF GOLF CART
MONAHAN, TRAVIS MICHAEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
BROWN III, NATHANIEL HAWTHRONE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
TINDAL, DUSTIN SCOTT - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $1,000 OR LESS, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $1,000 OR LESS