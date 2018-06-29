Mugshots, June 29

WALL, EMILY ANN - Ordinance / Loitering
COLLINS, LEAH SUE - Ordinance / Sleeping on Beach, Ordinance / Trespass
RAJSKI, MILES MICHAEL - SHOPLIFTING
KING, DAVID KYON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GRISSETT, MARCUS DWAYNE - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE, MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
STEVENS, JADAH ALAYNA - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
JOHNSON, BRIAN DANIEL - MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC., ICE, CRANK, CRACK COCAINE - 3RD OR SUB. OFF.
JACKSON, ROBERT EARL - PWID METHAMPHETAMINE CRANK) 2ND OFFAFTER 6/7/05), DISTRIBUTION OF COCAINE, DISTRIBUTION OF COCAINE, POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE, DISTRIBUTION OF COCAINE, DISTRIBUTION OF COCAINE, DISTRIBUTION OF HEROIN - 1ST OFFENSE
JACKSON, JASPER LARON - PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05), DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
WISE, NIKKI MARIE - MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05)
SELDON, LAMONT HARRY - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
LINK, SHAWN CHRISTOPHER - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., PROPERTY TAX EVASION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BENNETT, TEARANENA RENEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MCINTYRE, KENNETH MARTIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GASQUE, JAMES COLEMAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HOBEIKA, MICHAEL ELIAS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BARNES, CANDY LYNN - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
COX, SHAQUAN TERRELL - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
BEARD, JOSHUA NETHANIEL - FUGITIVE
HATCHER, CASEY ROSE - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
PAGE, RODNEY RETUIN - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION
MAYES, DANYELL DOMINIQUE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
PRESSLEY, ARTHUR C - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
KWASNA, JOHN ANTHONY - IMPROPER PARKING, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
SLATTERY, BRITTANY DANIELLE - Ordinance / Sleeping on Beach After 9,00 PM
VENABLE, BRITTANY KAY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
COOKE, THOMAS EDWARD - Ordinance / Trespass
BROWN, JOHN C. - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
LARIMORE, KEVIN NMN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
RAWL, WALTER DEAN - UNLAWFUL OPERATION OF GOLF CART, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
UNDERWOOD, MICHAEL LEON - Ordinance / Sleeping on Beach After 9,00 PM
CRUMPLER, CASSIE LEATH - SHOPLIFTING UNDER $2,000
KNOWLIN, RONALD ALLAN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
FRADY, TIMOTHY LEROY - KIDNAPPING, DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
WHEELER, BILLY RAY - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
TRAPPIER, RONNIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ARCHIE, JAQUAN RAMELL - ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER
VESAN, MARK ALAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ANDERSON, JOHN FLOYD - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
DAVIS, WILLIAM TYRONE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
JEAN-BAPTISTE, RINS NMN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
CHESTNUT, ROGER DEVIN - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $5,000 OR MORE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
COELHO, AMANDA CAROL - CONTEMPT OF COURT
ELLIOTT, PAUL XAVIER - UNLAWFUL TO DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON UNDER 18 YRS OF AGE
COURVILLE, KEITH EDWARD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, ALTERING VEHICLE LICENSE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT
TERRY, JAMES MADISON - SHOPLIFTING
FORD, CHARLES - THEFT OF ELECTRIC CURRENT
LARIMORE, STEPHANIE NICHOLE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
COLBY, BRIAN DONAVON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, SHOPLIFTING UNDER $2,000
JOHNSON, TYHEEM JAMAL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAIL. TO RETURN DRIVER'S LIC. AFTER NOTICE OF SUSP., CANCELLATION OR REVOCATION
BELLAMY, JONATHAN ASHLEY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SITLER, KENDRA LYNN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SOSBEE, STEPHANIE SUE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SWEENEY, MALEEK JAMAL AMUR - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BELLAMY, ARNETTA BELL - FAILURE TO APPEAR
SMITH, DIETRICK JUSTIN - POSS. COCAINE 3RD OFFENSE AFTER 6/7/05), DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ALLEN, SCOTTY PAUL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SQUIRES, ANTHONY JAKE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TAYLOR, LANCE CHRISTOPHER - Ordinance / Trespass
MESSETLER, MICHEAL GERARD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, UNLAWFUL OPERATION OF UNSAFE OR IMPROPERLY EQUIPPED VEHICLE
GARDNER, ZACHARY DOUGLAS WAYNE - VIOLATION OF PROBATION
BOSWELL, ROBERT ANDREW - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
JEFFERSON, JAMIE LORENZO - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
MARTIN, JAMES ERVIN - FAILURE TO APPEAR
MCDANIEL, BILLY JOE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
REED, DEREK LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SOOS, DAN LOUIS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE