Mugshots, June 27

KIMBLE, TIFFANY MARIE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
URRUTIA-PARRA, NESTOR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
STRICKLAND, VICTORIA LEIGH - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
BUNN, KENNETH ROBERT - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
ONO, DANIEL PHILLIP - FAILURE TO APPEAR
DAVIS, DANIELLE LEIGH - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
MURPHY, MALIK - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE, COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, KIDNAPPING
GREENE, DIQIECE QUNELL - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, KIDNAPPING
LANE, ANTHONY TRAY - FAILURE TO APPEAR
DAVIS, BRANDON LOVAT - RESISTING ARREST
WHITE, DEDTRICK OMAR - FAILURE TO APPEAR
LEWIS, BOBBY KEIWUAN - DISOBEYING A POLICE OFFICER, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
HALL, NANCY CARTER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MAYO, DANIEL DONALD - FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID
MELLON, CHRISTOPHER SCOTT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, CONTEMPT OF COURT
LINEN, XAVIER - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
VEREEN, EDRICO DETHOMAS - FAILURE TO APPEAR
KINLAW, THEODORE ALFONZA - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WILLIAMS, JEREMY NMN - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
SMITH, DAIQUAN ANTONIO - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PUSHIA, SARAH JACKSON - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
SKINNER, TYRONE DAVIS - VIOLATION OF PROBATION
LYERLY, JOHN CARL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MCCRAY, SAMUEL LEE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
JOHNSON, DAVID LEROY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SPAIN, KENNETH JEROD - DISORDERLY CONDUCT
GREER, JOSEPH ALLEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ROGERS, SIDNEY I. - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
GIROUX, RANDY JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
COOKE, DEREKE PAUL - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
MCCRAY, NICHOLAS SEANTREZ - POSS COCAINE 2ND OFFENSE AFTER 6/7/05_
CHESLEY, JAMES MICHAEL - FAILURE TO APPEAR, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD
SQUIRES, JONATHAN KEITH - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BASKIN, LERVERNE COSTELLA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
NEWMAN, EMILY SARAH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PEAVY, RODNEY WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE