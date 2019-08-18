Mugshots, Aug. 18

WHITE, COLIN DUDLEY - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
CAMPBELL, MELANIE KANE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PRESSLEY, KENNETH EDMUND - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
SPIVEY, CHRYSTAL JORDAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
YOHA, MICHAEL ROBERT - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Fighting
DIXON, EMMANUEL PETRZE - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
MCCRAY, KATHLENA BRIANA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
NOJUNAS, TAMARA GORE - DISREGARDING STOP SIGN, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BELLAMY, WILLIE JUNIOR - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HUPALO, NIKITA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JACOBS, CHAD MICHAEL - EXPOSURE OF PRIVATE PARTS IN A LEWD ANDLASCIVIOUS MANNER
DOZIER, NATHANIEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SHOPLIFTING UNDER $2,000
DOMANICO, JAMES ALFRED BROMM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SILVESTER, THEO LAMBERT - Ordinance / Trespass
HEWETT, KELLY SUZANNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
GRAINGER, MAKAYLA NANCY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CARTER, TIMOTHY ALLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WILLIAMS, ASHLEY CHRISTINE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BARWICK, HAROLD EDWARD - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
MCANDREW, CHRISTOPHER JOHN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
PITTS, JASON LEWIS - Ordinance / Loitering, PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, RESISTING ARREST
AVANT, DION MORALES - OPERATION OF UNSAFE VEHICLE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, MOPED LICENSING PROVISIONS VIOLATION - 1ST OFFENSE
SPAIN, GLORIA DELANE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MCCOY, JERRY - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
KANE, JAMES JOSEPH - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
SALTERS, HUGH GARDWIN - CHILD ENDANGERMENT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SAWYER, JASON ARLIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, NO DRIVER’S LICENSE
DYER, BRANDY LEIGH - NO DRIVERS LICENSE, FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS
PROSSER, RICKY HOWARD - Ordinance / Fighting
KOLTUN, DANIEL ALLEN - THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFICIAL
PEELE, CHRISTOPHER NOAH - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE