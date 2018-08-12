Mugshots, Aug. 12

TRAN, TRIN NMN - ASSAULT / ASSAULT \BATTERY 3RD DEGREE
EASLER, OLEN DEAN - POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACK COCAINE-1ST OFFENSE (PRIOR 6/7/05)
KNEECE, CASEY JACQULINE - ASSAULT / ASSAULT \ BATTERY 3RD DEGREE
DILORENZO, VINCENT JAMES - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUE $500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
BALDWIN, KATARA MARSCHUND - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZ, FIRST OFFENSE
DECKER, BILL JOHN - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF (AFTER 6/7/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF.
LOCKHART, DAVID CHANCEY - DOMESTIC VIOLENCE HIGH, AGGRAVATED NATURE
WALTER, JAMES ALLEN - ASSAULT / ASSAULT, BATTERY 3RD DEGREE
FRINKS, JAMES GODFREY - ASSAULT / ASSAULT, BATTERY 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE