Real Estate News
Here’s what properties are selling for in the Myrtle Beach area
Take a look at the most expensive house on the market in Myrtle Beach
April 14-20
Supply, N.C. 28462
Home
1951 W Sea Aire Canal SW, $645,000
Calabash, N.C./Carolina Shores, N.C. 28467
Home
2067 NW Lindrick Ct. NW, $284,905
119 Calabash Lakes Blvd., $190,000
1901 Coleman Lake Dr., $188,830
2011 Coleman Lake Dr., $188,095
Condo/Townhouse
22 Boundary Line Dr. NW, $107,000
Sunset Beach, N.C. 28468
Home
608 Wisteria Dr., $207,000
Georgetown 29440
Home
221 Queen St., $255,000
305 Mallard Circle, $229,900
59 Lakewood Ave., $174,500
33 Daniel Morrall Ln., $157,500
2023 S Island Rd., $145,000
342 Rose Ave., $138,000
83 Stono Ln., $128,000
411 Rosemary Ave., $90,000
Condo/Townhouse
8 Peter Horry Ct., $89,000
Aynor 29511
Land
675 Sunny Pond Ln., $33,000
Conway 29526
Land
5400 Adrian Hwy., $220,000
TBD Long Avenue Ext., $35,000
111 Murphy Way, $26,500
TBD Highway 905, $25,500
Lot 31 Barnfield Dr., $22,800
Lot 3 Strickland Rd., $18,452
Lot 4 Strickland Rd., $15,548
Home
4108 Ridgewood Dr., $270,000
5643 Bear Bluff Rd., $269,950
137 Three Oak Ln., $266,890
116 Ridge Point Dr., $255,000
237 Wedgefield Dr., $227,900
4108 Woodcliffe Dr., $216,777
206 Butternut Circle, $200,000
217 Candlewood Dr., $195,000
176 Glenwood Dr., $189,500
469 Sellers Rd., $182,240
444 Windermere Lake Circle, $177,480
100 Sharon Ct., $172,500
107 Mayberry Ln., $160,000
174 Lakeside Crossing Dr., $132,000
1237 Merrymount Dr., $130,000
5620 Privetts Rd., $84,500
1919 Kenneth St., $44,000
Condo/Townhouse
3004 Mercer Dr., $102,000
Conway 29527
Land
5570 Daffodil Dr., $20,000
TBD Whittemore St., $9,100
TBD Whittemore St., $9,100
Home
239 Oak Landing Dr., $173,900
2612 Rosehip Ct., $170,000
3600 Merganser Dr., $167,020
228 Maiden's Choice Dr., $157,100
304 Edgewood Circle, $125,000
Little River 29566
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368 Switchgrass Loop, $365,857
2575 Argyle Way, $360,000
3641 Park Pointe Ave., $310,048
941 Witherbee Way, $237,487
2808 Desert Rose St., $226,400
4237 River Gate Ln., $195,000
306 Vermilion Dr., $180,000
2504 Stones Edge Blvd., $144,000
301 Nature Trail, $135,000
Condo/Townhouse
112 Scotchbroom Dr., $114,500
4502 W Harbour Ct., $105,500
951 Plantation Dr., $100,000
Longs 29568
Land
941 Highway 9, $172,500
Home
504 Carrick Loop, $281,385
512 Carrick Loop, $259,760
2134 Meadowood Ln., $197,000
708 Alexis Dr., $80,000
Condo/Townhouse
677 Tupelo Ln., $78,500
Loris 29569
Land
Lot 3 Rose Petal Ln., $40,000
TBD Lot 8 Highway 915, $23,000
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1416 Daisy Rd., $550,000
Myrtle Beach 29572
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948 Old Bridge Rd., $610,000
852 Cipriana Dr., $591,312
6564 Cagliari Court, $531,440
6704 N Kings Hwy., $435,000
6392 Cascata Dr., $421,015
7602 Driftwood Dr., $358,000
7616 Glenwood Dr., $292,000
Condo/Townhouse
1330 Villa Marbella Ct., $350,000
304 75th Ave. N, $171,000
1100 Commons Blvd., $141,000
7601 N Ocean Blvd., $135,000
7200 N Ocean Blvd., $131,000
351 Lake Arrowhead Rd., $127,000
7603 N Ocean Blvd., $120,000
6900 N Ocean Blvd., $91,000
501 Maison Dr., $87,500
200 Lands End Blvd., $87,000
214 Maison Dr., $80,000
6900 N Ocean Blvd., $76,000
6900 N Ocean Blvd., $73,000
201 75th Ave N, $71,200
6900 N Ocean Blvd., $65,000
201 N 74th Ave. N, $58,000
Myrtle Beach/Surfside Beach 29575
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111 Pinewood Dr. N, $535,000
620 5th Ave. S, $420,000
119-A 9th Ave. N, $364,900
514 S Hollywood Dr., $330,000
957 Abernathy Place, $315,572
419 16th Ave. N, $290,000
1137 Spalding Ct., $285,000
1492 Bay Tree Ln., $240,000
308 Lynco Ln., $195,000
124 Caropine Dr., $190,000
6001 S Kings Hwy., $72,000
2063 Ayershire Ln., $265,000
Condo/Townhouse
1613 S Ocean Blvd., $425,000
626 3rd Ave. S, $210,000
8549 Hopkins Circle, $120,000
8549 Hopkins Circle, $109,800
1880 Auburn Ln., $102,000
204 Double Eagel Dr., $93,000
1544 Glenns Bay Rd., $84,999
300 Deercreek Rd., $77,000
700 Deer Creek Dr., $75,000
202 Double Eagle Dr., $68,000
5905 S Kings Hwy., $62,000
5905 S Kings Hwy., $95,500
Garden City/Murrells Inlet 29576
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645 Elmwood Circle, $333,950
352 Hyacinth Loop, $330,000
221 Splendor Circle, $320,902
5 Turnbridge Ct., $320,000
321 Winding Brook Ct., $318,000
4555 Firethorne Dr., $310,000
3145 Shorecrest Bay Dr., $249,000
192 Heron Lake Ct., $247,041
1444 Winged Foot Ct., $241,000
10103 Duval St., $226,000
4019 Douglas Fir Ln., $174,900
320 Misty Breeze Ln., $164,000
230 Addison Cottage Way, $162,000
5084 Wesley Rd., $105,900
4 Talon Circle, $104,000
3308 Shagbark Trail, $87,000
52 Shamrock Circle, $31,500
10 Topsail Ln., $72,000
Condo/Townhouse
Lot 136 Botany Loop, $281,718
Lot 135 Botany Loop, $272,900
1816 Laurel Trail, $185,000
854 Sail Ln., $177,950
128 Madrid Dr., $168,000
1210 N Waccamaw Dr., $142,000
4648 Fringetree Dr., $138,000
608 Sunnyside Dr., $127,000
1520 N Waccamaw Dr., $235,078
720 N Waccamaw Dr., $200,000
920 N Waccamaw Dr., $108,000
Myrtle Beach 29577
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3999 Lark Hill Dr., $685,000
5619 Country Club Rd., $565,500
3716 Annandale Dr., $500,000
1177 Wyatt Ln., $342,000
2467 Goldfinch Dr., $322,775
2649 Goldfinch Dr., $316,740
2545 Goldfinch Dr., $315,195
2670 Goldfinch Dr., $299,395
2554 Goldfinch Dr., $279,440
2574 Goldfinch Dr., $256,660
1611 Stuart Square Circle, $148,000
614 Ramsey Dr., $120,000
1201 Horne St., $114,000
Condo/Townhouse
5511 N Ocean Blvd., $323,000
2922 Howard Ave., $300,000
2201 S Ocean Blvd., $229,000
3980 Fairway Lakes Dr., $186,500
711 3rd Ave. N, $180,000
4893 Magnolia Point Ln., $178,000
4875 Luster Leaf Circle, $160,000
2007 S Ocean Blvd., $156,000
1450 Portrait Circle, $148,000
4885 Magnolia Pointe Ln., $145,000
4851 Carnation Circle, $139,500
958 Palisade Circle, $132,000
4894 Luster Leaf Circle, $132,000
2311 S Ocean Blvd., $115,250
2311 S Ocean Blvd., $114,000
2401 S Ocean Blvd., $112,000
601 Mitchell Dr., $111,000
2301 S Ocean Blvd., $106,000
4834 Carnation Circle, $94,000
4765 Wild Iris Dr., $91,900
5001 Little River Rd., $62,000
1501 S Ocean Blvd. S, $59,000
1600 S Ocean Blvd., $29,001
4834 Carnation Circle, $17,000
Myrtle Beach 29579
Land
1413 Hydrangea Dr., $115,000
204 Sago Palm Dr., $49,000
823 Waterton Ave., $38,000
833 Waterton Ave., $38,000
Home
917 Bluffview Dr., $523,000
696 Edgecreek Dr., $500,000
622 Indigo Bay Circle, $481,841
2409 Silkgrass Ln., $431,500
772 Crystal Water Way, $389,900
508 Quincey Hall Dr., $324,900
1052 Caprisia Loop, $315,405
3000 Dooks Ct., $314,900
681 Tidal Point Ln., $284,000
737 Cabazon Dr., $280,000
616 Old Castle Loop, $235,000
3644 White Wing Circle, $226,500
4360 Red Rooster Ln., $218,000
4709 Farm Lake Dr., $215,000
1313 Cascarilla Ct., $212,000
4545 Farm Lake Dr., $205,000
1674 Palmetto Palm Dr., $205,000
2417 Whetstone Ln., $175,000
460 West Perry Rd., $175,000
457 Overcrest St., $154,900
3870 Limerick Rd., $142,000
4673 Tarpon Bay Rd., $118,000
Condo/Townhouse
240 Viareggio Rd., $215,000
1167 Harvester Circle, $171,000
1160 Harvester Circle, $167,500
1975 Green Fern Ln., $154,000
1141 Peace Pipe Pl., $126,000
449 Seabert Rd., $125,500
1113 Peace Pipe Pl., $125,000
112 Cypress Point Ct., $120,000
1192 River Oaks Dr., $117,420
691 Riverwalk Dr., $115,000
6010 Windsor Green Way, $115,000
2021 Silvercrest Dr., $108,000
201 Wando River Rd., $104,600
569 Blue River Ct., $103,500
1286 River Oaks Dr., $89,000
1306 River Oaks Dr., $87,500
468 River Oaks Dr., $65,000
North Myrtle Beach 29582
Land
1027 Mount Vernon Dr., $95,000
1114 Tarpon Pond Rd., $30,000
Home
2811 Ships Wheel Dr., $645,000
1716 North Cove Ct., $432,270
618 Ratoon Ln., $382,500
1504 Magnolia Dr., $345,000
5224 Sea Coral Way, $287,000
916-D Edge Dr., $250,000
2201 Sea Dune Dr., $230,000
926 Tiffany Ln., $215,000
705 S 11th Ave. S, $198,000
1012 Charles St., $155,000
Condo/Townhouse
2001 S Ocean Blvd., $390,000
201 S Ocean Blvd., $365,000
1625 S Ocean Blvd., $346,000
4103 N Ocean Blvd., $294,999
2101 S Ocean Blvd., $290,000
6200 N Ocean Blvd., $252,000
1820 N Ocean Blvd., $245,000
601 Hillside Dr. N, $242,500
6095 Catalina Dr., $235,000
1819 N Ocean Blvd., $232,500
4311 S Ocean Blvd., $230,000
6100 North Ocean Blvd., $213,000
2609 S Ocean Blvd., $210,000
4303 N Ocean Blvd., $174,000
3601 N Ocean Blvd., $163,000
5801 Oyster Catcher Dr., $142,000
5751 Oyster Cat Oyster Catcher Dr., $137,000
208-C Landing Rd., $135,000
6253 Catalina Dr., $132,000
2701 S Ocean Blvd., $119,000
1621 Edge Dr., $115,000
1607 S Ocean Blvd., $105,000
Pawleys Island 29585
Land
Lot 26 Stamper Trail, $90,000
297 Lumbee Circle, $70,000
296 Woodbourne Ln., $45,000
Home
154 Cayman Loop, $520,485
337 Savannah Dr., $460,000
56 Red Tail Hawk Loop, $420,000
699 Fieldgate Circle, $391,000
121 Lakeshore Dr., $390,000
38 Big Oak Pl., $380,000
217 Camden Circle, $372,000
66 Alexander Glennie Dr., $307,500
124 Castaway Key Dr., $305,785
48 Hagley Retreat Dr., $300,100
130 Greenfield Rd., $268,500
106 Dunning Rd., $257,000
Condo/Townhouse
538 Retreat Beach Circle, $410,000
403-6 Rose Run Blvd., $193,000
504 Pinehurst Ln., $142,900
1125 Blue Stem Dr., $130,000
118 Salt Marsh Circle, $121,900
Myrtle Beach 29588
Land
330 Crossing Ct., $40,000
Home
640 Chamberlin Rd., $599,000
2843 Mcleod Ln., $495,000
2345 Myerlee Dr., $308,900
5445 Longhorn Dr., $301,620
5170 Stockyard Loop, $272,900
353 Cardita Loop, $245,900
201 Avery Dr., $240,000
223 Harmony Ln., $214,800
240 Harmony Ln., $211,882
212 Atoll Dr., $198,000
402 Highland Ridge Dr., $190,000
420 Sea Eagle Ct., $185,000
8332 Tartan Ln., $180,000
1503 Saint George Ln., $160,000
317 La Patos Dr., $155,500
6650 Wisteria Dr., $148,000
8610 Bragg Dr., $99,700
Condo/Townhouse
417 Rustic Ct., $182,834
142 Ella Kinley Circle, $166,900
967 Wrigley Dr., $153,000
142 Ella Kinley Circle, $151,900
100 Ella Kinley Circle, $146,750
221 E Bay Dr., $101,000
510 Fairwood Lakes Dr., $63,900
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