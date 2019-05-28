Real Estate News

Here’s what properties are selling for in the Myrtle Beach area

Take a look at the most expensive house on the market in Myrtle Beach

The house is currently on the market for 3.4 million dollars, and sits in the heart of the Grand Strand’s ‘Golden Mile’, on the north end of Myrtle Beach. By
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The house is currently on the market for 3.4 million dollars, and sits in the heart of the Grand Strand’s ‘Golden Mile’, on the north end of Myrtle Beach. By

April 14-20

Supply, N.C. 28462

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1951 W Sea Aire Canal SW, $645,000

Calabash, N.C./Carolina Shores, N.C. 28467

Home

2067 NW Lindrick Ct. NW, $284,905

119 Calabash Lakes Blvd., $190,000

1901 Coleman Lake Dr., $188,830

2011 Coleman Lake Dr., $188,095

Condo/Townhouse

22 Boundary Line Dr. NW, $107,000

Sunset Beach, N.C. 28468

Home

608 Wisteria Dr., $207,000

Georgetown 29440

Home

221 Queen St., $255,000

305 Mallard Circle, $229,900

59 Lakewood Ave., $174,500

33 Daniel Morrall Ln., $157,500

2023 S Island Rd., $145,000

342 Rose Ave., $138,000

83 Stono Ln., $128,000

411 Rosemary Ave., $90,000

Condo/Townhouse

8 Peter Horry Ct., $89,000

Aynor 29511

Land

675 Sunny Pond Ln., $33,000

Conway 29526

Land

5400 Adrian Hwy., $220,000

TBD Long Avenue Ext., $35,000

111 Murphy Way, $26,500

TBD Highway 905, $25,500

Lot 31 Barnfield Dr., $22,800

Lot 3 Strickland Rd., $18,452

Lot 4 Strickland Rd., $15,548

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4108 Ridgewood Dr., $270,000

5643 Bear Bluff Rd., $269,950

137 Three Oak Ln., $266,890

116 Ridge Point Dr., $255,000

237 Wedgefield Dr., $227,900

4108 Woodcliffe Dr., $216,777

206 Butternut Circle, $200,000

217 Candlewood Dr., $195,000

176 Glenwood Dr., $189,500

469 Sellers Rd., $182,240

444 Windermere Lake Circle, $177,480

100 Sharon Ct., $172,500

107 Mayberry Ln., $160,000

174 Lakeside Crossing Dr., $132,000

1237 Merrymount Dr., $130,000

5620 Privetts Rd., $84,500

1919 Kenneth St., $44,000

Condo/Townhouse

3004 Mercer Dr., $102,000

Conway 29527

Land

5570 Daffodil Dr., $20,000

TBD Whittemore St., $9,100

TBD Whittemore St., $9,100

Home

239 Oak Landing Dr., $173,900

2612 Rosehip Ct., $170,000

3600 Merganser Dr., $167,020

228 Maiden's Choice Dr., $157,100

304 Edgewood Circle, $125,000

Little River 29566

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368 Switchgrass Loop, $365,857

2575 Argyle Way, $360,000

3641 Park Pointe Ave., $310,048

941 Witherbee Way, $237,487

2808 Desert Rose St., $226,400

4237 River Gate Ln., $195,000

306 Vermilion Dr., $180,000

2504 Stones Edge Blvd., $144,000

301 Nature Trail, $135,000

Condo/Townhouse

112 Scotchbroom Dr., $114,500

4502 W Harbour Ct., $105,500

951 Plantation Dr., $100,000

Longs 29568

Land

941 Highway 9, $172,500

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504 Carrick Loop, $281,385

512 Carrick Loop, $259,760

2134 Meadowood Ln., $197,000

708 Alexis Dr., $80,000

Condo/Townhouse

677 Tupelo Ln., $78,500

Loris 29569

Land

Lot 3 Rose Petal Ln., $40,000

TBD Lot 8 Highway 915, $23,000

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1416 Daisy Rd., $550,000

Myrtle Beach 29572

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948 Old Bridge Rd., $610,000

852 Cipriana Dr., $591,312

6564 Cagliari Court, $531,440

6704 N Kings Hwy., $435,000

6392 Cascata Dr., $421,015

7602 Driftwood Dr., $358,000

7616 Glenwood Dr., $292,000

Condo/Townhouse

1330 Villa Marbella Ct., $350,000

304 75th Ave. N, $171,000

1100 Commons Blvd., $141,000

7601 N Ocean Blvd., $135,000

7200 N Ocean Blvd., $131,000

351 Lake Arrowhead Rd., $127,000

7603 N Ocean Blvd., $120,000

6900 N Ocean Blvd., $91,000

501 Maison Dr., $87,500

200 Lands End Blvd., $87,000

214 Maison Dr., $80,000

6900 N Ocean Blvd., $76,000

6900 N Ocean Blvd., $73,000

201 75th Ave N, $71,200

6900 N Ocean Blvd., $65,000

201 N 74th Ave. N, $58,000

Myrtle Beach/Surfside Beach 29575

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111 Pinewood Dr. N, $535,000

620 5th Ave. S, $420,000

119-A 9th Ave. N, $364,900

514 S Hollywood Dr., $330,000

957 Abernathy Place, $315,572

419 16th Ave. N, $290,000

1137 Spalding Ct., $285,000

1492 Bay Tree Ln., $240,000

308 Lynco Ln., $195,000

124 Caropine Dr., $190,000

6001 S Kings Hwy., $72,000

2063 Ayershire Ln., $265,000

Condo/Townhouse

1613 S Ocean Blvd., $425,000

626 3rd Ave. S, $210,000

8549 Hopkins Circle, $120,000

8549 Hopkins Circle, $109,800

1880 Auburn Ln., $102,000

204 Double Eagel Dr., $93,000

1544 Glenns Bay Rd., $84,999

300 Deercreek Rd., $77,000

700 Deer Creek Dr., $75,000

202 Double Eagle Dr., $68,000

5905 S Kings Hwy., $62,000

5905 S Kings Hwy., $95,500

Garden City/Murrells Inlet 29576

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645 Elmwood Circle, $333,950

352 Hyacinth Loop, $330,000

221 Splendor Circle, $320,902

5 Turnbridge Ct., $320,000

321 Winding Brook Ct., $318,000

4555 Firethorne Dr., $310,000

3145 Shorecrest Bay Dr., $249,000

192 Heron Lake Ct., $247,041

1444 Winged Foot Ct., $241,000

10103 Duval St., $226,000

4019 Douglas Fir Ln., $174,900

320 Misty Breeze Ln., $164,000

230 Addison Cottage Way, $162,000

5084 Wesley Rd., $105,900

4 Talon Circle, $104,000

3308 Shagbark Trail, $87,000

52 Shamrock Circle, $31,500

10 Topsail Ln., $72,000

Condo/Townhouse

Lot 136 Botany Loop, $281,718

Lot 135 Botany Loop, $272,900

1816 Laurel Trail, $185,000

854 Sail Ln., $177,950

128 Madrid Dr., $168,000

1210 N Waccamaw Dr., $142,000

4648 Fringetree Dr., $138,000

608 Sunnyside Dr., $127,000

1520 N Waccamaw Dr., $235,078

720 N Waccamaw Dr., $200,000

920 N Waccamaw Dr., $108,000

Myrtle Beach 29577

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3999 Lark Hill Dr., $685,000

5619 Country Club Rd., $565,500

3716 Annandale Dr., $500,000

1177 Wyatt Ln., $342,000

2467 Goldfinch Dr., $322,775

2649 Goldfinch Dr., $316,740

2545 Goldfinch Dr., $315,195

2670 Goldfinch Dr., $299,395

2554 Goldfinch Dr., $279,440

2574 Goldfinch Dr., $256,660

1611 Stuart Square Circle, $148,000

614 Ramsey Dr., $120,000

1201 Horne St., $114,000

Condo/Townhouse

5511 N Ocean Blvd., $323,000

2922 Howard Ave., $300,000

2201 S Ocean Blvd., $229,000

3980 Fairway Lakes Dr., $186,500

711 3rd Ave. N, $180,000

4893 Magnolia Point Ln., $178,000

4875 Luster Leaf Circle, $160,000

2007 S Ocean Blvd., $156,000

1450 Portrait Circle, $148,000

4885 Magnolia Pointe Ln., $145,000

4851 Carnation Circle, $139,500

958 Palisade Circle, $132,000

4894 Luster Leaf Circle, $132,000

2311 S Ocean Blvd., $115,250

2311 S Ocean Blvd., $114,000

2401 S Ocean Blvd., $112,000

601 Mitchell Dr., $111,000

2301 S Ocean Blvd., $106,000

4834 Carnation Circle, $94,000

4765 Wild Iris Dr., $91,900

5001 Little River Rd., $62,000

1501 S Ocean Blvd. S, $59,000

1600 S Ocean Blvd., $29,001

4834 Carnation Circle, $17,000

Myrtle Beach 29579

Land

1413 Hydrangea Dr., $115,000

204 Sago Palm Dr., $49,000

823 Waterton Ave., $38,000

833 Waterton Ave., $38,000

Home

917 Bluffview Dr., $523,000

696 Edgecreek Dr., $500,000

622 Indigo Bay Circle, $481,841

2409 Silkgrass Ln., $431,500

772 Crystal Water Way, $389,900

508 Quincey Hall Dr., $324,900

1052 Caprisia Loop, $315,405

3000 Dooks Ct., $314,900

681 Tidal Point Ln., $284,000

737 Cabazon Dr., $280,000

616 Old Castle Loop, $235,000

3644 White Wing Circle, $226,500

4360 Red Rooster Ln., $218,000

4709 Farm Lake Dr., $215,000

1313 Cascarilla Ct., $212,000

4545 Farm Lake Dr., $205,000

1674 Palmetto Palm Dr., $205,000

2417 Whetstone Ln., $175,000

460 West Perry Rd., $175,000

457 Overcrest St., $154,900

3870 Limerick Rd., $142,000

4673 Tarpon Bay Rd., $118,000

Condo/Townhouse

240 Viareggio Rd., $215,000

1167 Harvester Circle, $171,000

1160 Harvester Circle, $167,500

1975 Green Fern Ln., $154,000

1141 Peace Pipe Pl., $126,000

449 Seabert Rd., $125,500

1113 Peace Pipe Pl., $125,000

112 Cypress Point Ct., $120,000

1192 River Oaks Dr., $117,420

691 Riverwalk Dr., $115,000

6010 Windsor Green Way, $115,000

2021 Silvercrest Dr., $108,000

201 Wando River Rd., $104,600

569 Blue River Ct., $103,500

1286 River Oaks Dr., $89,000

1306 River Oaks Dr., $87,500

468 River Oaks Dr., $65,000

North Myrtle Beach 29582

Land

1027 Mount Vernon Dr., $95,000

1114 Tarpon Pond Rd., $30,000

Home

2811 Ships Wheel Dr., $645,000

1716 North Cove Ct., $432,270

618 Ratoon Ln., $382,500

1504 Magnolia Dr., $345,000

5224 Sea Coral Way, $287,000

916-D Edge Dr., $250,000

2201 Sea Dune Dr., $230,000

926 Tiffany Ln., $215,000

705 S 11th Ave. S, $198,000

1012 Charles St., $155,000

Condo/Townhouse

2001 S Ocean Blvd., $390,000

201 S Ocean Blvd., $365,000

1625 S Ocean Blvd., $346,000

4103 N Ocean Blvd., $294,999

2101 S Ocean Blvd., $290,000

6200 N Ocean Blvd., $252,000

1820 N Ocean Blvd., $245,000

601 Hillside Dr. N, $242,500

6095 Catalina Dr., $235,000

1819 N Ocean Blvd., $232,500

4311 S Ocean Blvd., $230,000

6100 North Ocean Blvd., $213,000

2609 S Ocean Blvd., $210,000

4303 N Ocean Blvd., $174,000

3601 N Ocean Blvd., $163,000

5801 Oyster Catcher Dr., $142,000

5751 Oyster Cat Oyster Catcher Dr., $137,000

208-C Landing Rd., $135,000

6253 Catalina Dr., $132,000

2701 S Ocean Blvd., $119,000

1621 Edge Dr., $115,000

1607 S Ocean Blvd., $105,000

Pawleys Island 29585

Land

Lot 26 Stamper Trail, $90,000

297 Lumbee Circle, $70,000

296 Woodbourne Ln., $45,000

Home

154 Cayman Loop, $520,485

337 Savannah Dr., $460,000

56 Red Tail Hawk Loop, $420,000

699 Fieldgate Circle, $391,000

121 Lakeshore Dr., $390,000

38 Big Oak Pl., $380,000

217 Camden Circle, $372,000

66 Alexander Glennie Dr., $307,500

124 Castaway Key Dr., $305,785

48 Hagley Retreat Dr., $300,100

130 Greenfield Rd., $268,500

106 Dunning Rd., $257,000

Condo/Townhouse

538 Retreat Beach Circle, $410,000

403-6 Rose Run Blvd., $193,000

504 Pinehurst Ln., $142,900

1125 Blue Stem Dr., $130,000

118 Salt Marsh Circle, $121,900

Myrtle Beach 29588

Land

330 Crossing Ct., $40,000

Home

640 Chamberlin Rd., $599,000

2843 Mcleod Ln., $495,000

2345 Myerlee Dr., $308,900

5445 Longhorn Dr., $301,620

5170 Stockyard Loop, $272,900

353 Cardita Loop, $245,900

201 Avery Dr., $240,000

223 Harmony Ln., $214,800

240 Harmony Ln., $211,882

212 Atoll Dr., $198,000

402 Highland Ridge Dr., $190,000

420 Sea Eagle Ct., $185,000

8332 Tartan Ln., $180,000

1503 Saint George Ln., $160,000

317 La Patos Dr., $155,500

6650 Wisteria Dr., $148,000

8610 Bragg Dr., $99,700

Condo/Townhouse

417 Rustic Ct., $182,834

142 Ella Kinley Circle, $166,900

967 Wrigley Dr., $153,000

142 Ella Kinley Circle, $151,900

100 Ella Kinley Circle, $146,750

221 E Bay Dr., $101,000

510 Fairwood Lakes Dr., $63,900

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