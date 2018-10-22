Here’s what properties are selling for in the Myrtle Beach area

Sept. 9-15
Ocean Isle Beach, N.C. 28469
Land
6575 Wellesley Place Sw, $79,900
Georgetown 29440
Land
Lot 83 Brandon Way, $129,900
Conway 29526
Land
Tbd Long Branch Rd., $55,900
Lot 23 Cypress Knee Ct., $34,950
Home
4331 Siwel Rd., $319,000
1109 Monti Dr., $142,500
632 Summer Dr., $129,900
870 Pinetops Dr., $64,000
Condo/Townhouse
1151 Fairway Ln., $175,000
1141 Fairway Ln., $175,000
Conway 29527
Home
2823 Green Pond Circle, $172,000
163 Springtide Dr., $159,020
1871 Ackerrose Dr., $153,650
7316 Pauley Swamp Rd., $55,000
Little River 29566
Home
126 Pier Point Dr., $284,900
4170 Mini Market Rd., $49,900
Longs 29568
Home
10327 Not Specified, $149,900
Condo/Townhouse
830 Fairway Dr., $104,900
Loris 29569
Home
3210 Bryant St., $194,999
122 Pink Dogwood Dr., $139,900
Myrtle Beach 29572
Home
302 Kingston Rd., $995,000
7550 Ventura Ct., $544,000
Condo/Townhouse
201 Westleton Dr., $245,000
302 Westbury Ct., $192,000
351 Lake Arrowhead Rd., $134,900
415 Ocean Creek Dr., $124,900
501 Maison Dr., $112,900
6804 North Ocean Blvd., $104,900
6900 N Ocean Blvd., $89,900
6900 N Ocean Blvd., $61,900
Myrtle Beach/Surfside Beach 29575
Home
337 Sand Dollar Ct., $119,000
Condo/Townhouse
2262 Andover Dr., $64,900
5905 S Kings Hwy., $128,000
5905 S Kings Hwy., $63,000
Garden City/Murrells Inlet 29576
Land
255 Woody Point Dr., $100,000
Home
52 Springtime Ct., $450,000
529 Sparkleberry Dr., $329,900
173 Heron Lake Ct, $279,144
45 Winding River Dr., $274,900
221 Addison Cottage Way, $169,900
528 S Waccamaw Dr., $395,000
Condo/Townhouse
502 N Waccamaw Dr., $219,900
3866 Not Specified, $200,000
4999 Not Specified, $190,000
4284 Santolina Way, $134,900
4269, $126,900
7101 Sweetwater Blvd., $99,900
Myrtle Beach 29577
Home
19 Foxcroft Ln., $120,000
Commercial
2411 N Oak St., $8,100
Myrtle Beach 29579
Home
1057 Englemann Oak Dr., $269,920
826 Indianola Ct., $258,000
1304 Lanterns Rest Rd., $249,900
6084 Pantherwood Dr., $208,000
4113 Briar Patch Ct., $199,900
233 Mckendree Dr., $169,900
Condo/Townhouse
5063 Glenbrook Dr., $154,900
646 Intracoastal Way, $154,900
5040 Windsor Green Way, $132,999
4919 Twin Pond Ct., $129,900
4846 Meadowsweet Dr., $115,000
Commercial
100 Legends Dr., $6,195
North Myrtle Beach 29582
Home
1117 Captain Hooks Way, $453,678
4806 Greenhaven Dr., $319,900
5131 Weatherwood Dr., $279,900
1307 Elizabeth St., $275,000
Condo/Townhouse
601 Hillside Dr. N, $339,900
2180 Waterview Dr., $320,000
6309 N Ocean Blvd., $199,900
222 Landing Rd., $184,900
705 S 1st Ave. S, $139,000
Commercial
1021 Sea Mountain Hwy., $1,800
Pawleys Island 29585
Land
209 Atlantic Ave., $399,000
189 Snowbell Ln., $79,000
Home
46 Pilot House Pl., $228,900
Condo/Townhouse
423 Parker Ave., $335,000
Myrtle Beach 29588
Home
300 Lochmoore Loop, $279,900
154 Cooper River Rd., $239,900
423 Highland Ridge Dr., $199,900
1291 Brighton Ave., $195,900
324 Palm Cove Circle, $164,900
Condo/Townhouse
105 Terracina Circle, $173,500
1033 Dinger Ct, $145,383
1037 Dinger Ct, $119,500
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