Take a look at the most expensive house on the market in Myrtle Beach

The house is currently on the market for 3.4 million dollars, and sits in the heart of the Grand Strand’s ‘Golden Mile’, on the north end of Myrtle Beach.
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The house is currently on the market for 3.4 million dollars, and sits in the heart of the Grand Strand’s ‘Golden Mile’, on the north end of Myrtle Beach.
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Real Estate News

Here’s what properties are selling for in the Myrtle Beach area

By David Wetzel

dwetzel@thesunnews.com

October 22, 2018 03:43 PM

Sept. 9-15

Ocean Isle Beach, N.C. 28469

Land

6575 Wellesley Place Sw, $79,900

Georgetown 29440

Land

Lot 83 Brandon Way, $129,900

Conway 29526

Land

Tbd Long Branch Rd., $55,900

Lot 23 Cypress Knee Ct., $34,950

Home

4331 Siwel Rd., $319,000

1109 Monti Dr., $142,500

632 Summer Dr., $129,900

870 Pinetops Dr., $64,000

Condo/Townhouse

1151 Fairway Ln., $175,000

1141 Fairway Ln., $175,000

Conway 29527

Home

2823 Green Pond Circle, $172,000

163 Springtide Dr., $159,020

1871 Ackerrose Dr., $153,650

7316 Pauley Swamp Rd., $55,000

Little River 29566

Home

126 Pier Point Dr., $284,900

4170 Mini Market Rd., $49,900

Longs 29568

Home

10327 Not Specified, $149,900

Condo/Townhouse

830 Fairway Dr., $104,900

Loris 29569

Home

3210 Bryant St., $194,999

122 Pink Dogwood Dr., $139,900

Myrtle Beach 29572

Home

302 Kingston Rd., $995,000

7550 Ventura Ct., $544,000

Condo/Townhouse

201 Westleton Dr., $245,000

302 Westbury Ct., $192,000

351 Lake Arrowhead Rd., $134,900

415 Ocean Creek Dr., $124,900

501 Maison Dr., $112,900

6804 North Ocean Blvd., $104,900

6900 N Ocean Blvd., $89,900

6900 N Ocean Blvd., $61,900

Myrtle Beach/Surfside Beach 29575

Home

337 Sand Dollar Ct., $119,000

Condo/Townhouse

2262 Andover Dr., $64,900

5905 S Kings Hwy., $128,000

5905 S Kings Hwy., $63,000

Garden City/Murrells Inlet 29576

Land

255 Woody Point Dr., $100,000

Home

52 Springtime Ct., $450,000

529 Sparkleberry Dr., $329,900

173 Heron Lake Ct, $279,144

45 Winding River Dr., $274,900

221 Addison Cottage Way, $169,900

528 S Waccamaw Dr., $395,000

Condo/Townhouse

502 N Waccamaw Dr., $219,900

3866 Not Specified, $200,000

4999 Not Specified, $190,000

4284 Santolina Way, $134,900

4269, $126,900

7101 Sweetwater Blvd., $99,900

Myrtle Beach 29577

Home

19 Foxcroft Ln., $120,000

Commercial

2411 N Oak St., $8,100

Myrtle Beach 29579

Home

1057 Englemann Oak Dr., $269,920

826 Indianola Ct., $258,000

1304 Lanterns Rest Rd., $249,900

6084 Pantherwood Dr., $208,000

4113 Briar Patch Ct., $199,900

233 Mckendree Dr., $169,900

Condo/Townhouse

5063 Glenbrook Dr., $154,900

646 Intracoastal Way, $154,900

5040 Windsor Green Way, $132,999

4919 Twin Pond Ct., $129,900

4846 Meadowsweet Dr., $115,000

Commercial

100 Legends Dr., $6,195

North Myrtle Beach 29582

Home

1117 Captain Hooks Way, $453,678

4806 Greenhaven Dr., $319,900

5131 Weatherwood Dr., $279,900

1307 Elizabeth St., $275,000

Condo/Townhouse

601 Hillside Dr. N, $339,900

2180 Waterview Dr., $320,000

6309 N Ocean Blvd., $199,900

222 Landing Rd., $184,900

705 S 1st Ave. S, $139,000

Commercial

1021 Sea Mountain Hwy., $1,800

Pawleys Island 29585

Land

209 Atlantic Ave., $399,000

189 Snowbell Ln., $79,000

Home

46 Pilot House Pl., $228,900

Condo/Townhouse

423 Parker Ave., $335,000

Myrtle Beach 29588

Home

300 Lochmoore Loop, $279,900

154 Cooper River Rd., $239,900

423 Highland Ridge Dr., $199,900

1291 Brighton Ave., $195,900

324 Palm Cove Circle, $164,900

Condo/Townhouse

105 Terracina Circle, $173,500

1033 Dinger Ct, $145,383

1037 Dinger Ct, $119,500

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