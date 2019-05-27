Mugshots, May 27

ESTES, JAMES TYLER - CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
WILLIAMS, KARIMA PAULTRICE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CHAUEZ, SAUL ANGEL - RECKLESS DRIVING, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
HOWSARE, JOHN WESLEY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DUI
MORROW, ERICA SHAIE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BATCHELDER, NICHOLAS T. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
CAPLE, MARCUS JAMEL - Ordinance / Loitering
BROWN, MERCEDES SELINA - IMPROPER PASSING, DRIVING UNDER SUSPENSION
JONES, MOSE COLEMAN - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, Vehicles required to be registered and licensed., DISREGARDING STOP SIGN, IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED, NO DL IN POSSESSION
BROWN, JASMINE MECHELLE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HOVEY, MALLORY ROSE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HEMINGWAY, MERZEDES MAKAYLA - SHOPLIFTING
JONES, KELVIN ALFORD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SIMPSON-VEAL, TADESTINY - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles.
GASKIN, CHRISTOPHER MAURICE - DRIVING UNDER SUSPENSION
COLLINS, MARCUS ADELL - PWID SCHEDULE I ECSTASY) 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
HAMMOND, AUSTIN JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LEMELLE, BRIAN JEROME - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
BELANGER, ASHLEY MARIE - FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY, DRIVING UNDER SUSPENSION, POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE
MAJOSKI, MELISSA ALICE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
SAUNDERS, JANISHA IJANASHNA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PATTERSON, JANAI MAYEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
DEPTULA, EDWARD JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GARICIA, WILLIAM SCOTT - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
BETHEA, KARLIE LAMAR - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, OPERATING UNINSURED VEHICLE, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT
SOLES, ZACHERY AARON - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HARRIS, MARTELLY KENTRELL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, NO TAIL LIGHT/UNSAFE EQUIPMENT, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
SOTT, LONDOS WALTER - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MCDONALD, LE’DERIAN DEV’NAIR - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, FUGITIVE
WALKER, ASIA VICTORIA - NO DRIVERS LICENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
RUBILLO, CHRISTOPHER CHARLES - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
JOHNSON, WILLIAM KENNETH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
WATSON, WILLIAM ZACHARY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PRIOLEAU, EDWIN JEQUAN - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
MCKISSICK, DANIEL LEE - Ordinance / Loitering, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, IMPROPER PARKING
NAGOVICH, CHRISTIAN NEVILLE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
BRUNSON, TAUREAN JAMAAL - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
STOTTS, CHARLES VAUGHN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SMITH, TENECA LINITA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COOPER, TEBORRIS ANTWON - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
COOPER, JASMINE DEDWARD - TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
MCCOWAN, CURTIS EDWARD - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS)
MILLER, SHIRLEY ELAINE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
SHREEVE, ANTHONY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GOINS, TYLER MICHAEL MAIHOS WACK - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, VIOLATION SEAT BELT LAW, FUGITIVE
WARD, JOFFREY DARNELL - PASSING UNLAWFULLY, DISREGARDING STOP SIGN, FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SWEAT, DUSTIN TERRY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SCOTT, SAMUEL LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, Ordinance / Noise, General Prohibition
GILLELAND, DAVID ELLIS - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JUNIUS, JUSTIN RAQUAN - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
WILSON, QUANDREE ISHMAIL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAILURE TO APPEAR
CLYBURN, CHRIS ANTHONY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SINGLETON, SAMUEL ALEXANDER - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LOPEZ-MARQUEZ, LUIS MANUEL - DISOBEYING A POLICE OFFICER, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MAURICE, JEAN S - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
OXENDINE, TIERRA CHANTEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BISHOP, KAVONTE MARQUAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BASS, NISHONTE TIYOMIN DEVAR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MYERS, TODD EMIL ALLEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SMITH, LISA MICHELLE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LITTLES, JAKAWMEE DEMAIZE - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PAYNE, AUSTIN ASHLEY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MURRAY, KAON A - DISOBEYING A POLICE OFFICER, Ordinance / Unlawful Impeding of Traffic
DAVID, JAMIE DAQUAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SMART, ANTHONY VAJON - Ordinance / Riding on Portion of Vehicle Not Designed for Passengers, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
SQUIRES, STANTON WILLIAM - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
WILSON, DEWON DEVONTE - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed.
FLOYD, CARNELIUS JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RESEK, ROBERT STEVEN - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
COOPER, KANDI SHAUNTEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ELTZROTH, MICHAEL JAMAL - RESISTING ARREST, Ordinance / Use of Skates, Toy Vehicles, etc, in Streets
ELLEBY, LEXINGTON JAMAL - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
TRAYNHAM, RICHARD ALONZO - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JONES, MONTRICE JERMAINE - HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS
BYRD, ANTONIO LAVAR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
STEALS, JAWAYA CHELVONNE - DUI
CASH, DASWAN RAKEEM - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ., SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, RESISTING ARREST, RESISTING ARREST
JACKSON, IESHA YMEKA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
DOZIER, LEVERN JAMAL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CALDWELL, TANASIA MONQUIE - SHOPLIFTING
JONES, BARDRA MONTEZ - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
REED, ISIAH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DIXON, CHARLES BRYAN - Ordinance / Use of Skates, Toy Vehicles, etc, in Streets, RESISTING ARREST
ELLIOTT, STEVEN MATTHEW - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HUBBARD, JAMES STEVEN - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, PWID SCHEDULE I ECSTASY) 1ST OFFENSE
BROWN, RAKEEM - FUGITIVE, PEDESTRIAN DRUNK
STANLEY, NAKEETA NICOLE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MCKOWN, JASON MAUR - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
SOLES, HUBERT LEE - POSSESSION OF A STOLEN PISTOL, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
WOODBURY, JONATHAN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
QUICK, SAMONE SHADA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LATHAN, JOHN - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB., Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ALTMAN, BRANDON LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
VEREEN, HEATHER NICOLE - NO LICENSE TAG LIGHT, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
CAMPBELL, SHARONN ONEAL - Ordinance / Larceny
CARN, KEVIN NMN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
WILSON, RAVEN ROSETTA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HARRIS, ZAKI ALHAJI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MILLER, TORREY TERRILL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BOGLE, SHAYE NICOLE - TEMPORARY LICENSE PLATE FOR VEH. TO BE REGISTERED IN ANOTHER STATE ARTICLE VIO., OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
KING, JEROMIE KEITH - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE
KENNEDY, BROOKE DION - BREACH OF PEACE AGGRAVATED IN NATURE)
HONIG, AMANDA KATHERYN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BUTTS-BEY, GERALD ANTHONY - POSSESSION MARIJUANA, 2ND & SUBSEQ.LESS THAN ONE OZ)
WALLACE, GREGORY NEAL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, NO DRIVERS LICENSE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION
SINGLETON, BERNAHD ISIAH - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ., PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05), UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL