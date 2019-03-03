Mugshots, March 3

FERGUSON, DARRIN CHRISTOPHER - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
CLARK, CRAIG RYAN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
SELLERS, KAYLA NICOLE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
GILES, WHITNEY LAUREN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
ALFORD, DARRELL KENTRELL - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
MOSLEY, TYLER MICHAEL - DISORDERLY CONDUCT
FRINK, REGINALD JERMAINE - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GILLARD, AMINTA TARMELLA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
HAYES, DAKOTA KENDRICK - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HAM, JODY DUSTIN - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
MURPHY, TIERRA MONQUIE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, NO LICENSE TAG LIGHT, DRIVING UNDER SUSPENSION
MITCHUM, NICHOLAS ALLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SMITH, MARK ANTHONY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WILLIAMS, MICHAEL ANTHONY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PHILLIPS, TOYA VANIECE - RESISTING ARREST, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
PARROTT, CADE MASON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
OWENS, SABRINA LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
POSTON, DEANA DENE - PEDESTRIAN DRUNK
KILLEN, CALEB TAYLOR - DRIVING UNDER SUSPENSION
HARRIS, TYJHAN JACQUICE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
DOWDELL, GOMORO MARTINEZ - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
WORKMAN KING, BILLIE JEAN - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
DAVIS, MEOCEAN VALINE - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
ALFIERI, JOHN VICTOR - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
GILCHRIST, JOHN IRVIN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HUFFMAN, JAMES SCOTT - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
STCLAIR, DAVIS MICHAEL - PEDESTRIAN DRUNK
FUERNEISEN, CAROL HAFF - TRESPASSING AFTER NOTICE
BELLAMY, JEFFERY LAMONT - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
SWINTON, SHALONDA NMN - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
RINKINS, ROBERT EARL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE
GRIFFITH, SHAWANDA LENETTA - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $1,000 OR LESS, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
CROUCH, CHRISTOPHER PATRICK - SHOPLIFTING UNDER $2,000
EDWARDS, BILLY RAY - DISORDERLY CONDUCT, UNLAWFUL WEAPON, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GOODMAN, STEPHEN ANTHONY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CROUCH, CHRISTOPHER PATRICK - SHOPLIFTING UNDER $2,000
EDWARDS, BILLY RAY - DISORDERLY CONDUCT, UNLAWFUL WEAPON, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GOODMAN, STEPHEN ANTHONY - SHOPLIFTING UNDER $2,000