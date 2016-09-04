Mugshots, Sept. 4

BRITTON, QUADRE MARTINEZ - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MANGUS, JEREMIAH MATTHEW - CHARGES NOT LISTED
BOLSTER, SANDRA HENSLEY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BOLSTER, DAVID ERIC - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PERRY, DENNIS ROBERT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HARRIS, FRANKLIN MICHAEL - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
SQUIRES, MELESA BROOKE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
LITTLE, CHARLES KENNETH - DUI, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
SKINNER, JOSEPH BRYAN - BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
GALARZA, ORLANDO - BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
JORDAN, MOLDON DONALD - STALKING
ARNOLD, BRYCE ANTHONY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ATKINSON, JASON LEWIS - PETIT LARCENY, HUNTING WHILE LICENSE FORFEITED, RESIDENT
WATTS, JIMMY DEAN - FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE
AMICK, COURTNEY MICHELLE - ESCAPE (COMMON LAW), VIOLATION/WILLFUL VIOLATION OF TERM OR CONDITION OF ELECTRONIC MONITORING
BYRD, DANNY ROBERT - DRIVING UNDER SUSPENSION
CORCORAN, KENNETH JOEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BERTRAM, BETTY NICOLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
MASSOOD, KYLE STEPHEN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, PURCHASE OR POSSESSION OF BEER OR WINE BY MINOR
MADDUX, CAMERON MARC - PURCHASE OR POSSESSION OF BEER OR WINE BY MINOR, Ordinance / Public Possession of Open Containers, UNLAWFUL USE OF A LICENSE/FAKE ID, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MASON, ELAINE - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
BOBONAZAROU, BAKHTOVAR NMN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MANGUM, CHARLES BENJAMIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
FOWLER, CHARLES EDWIN - Ordinance / Public Defecation or Urination
JOHNS, DUSTIN ALTMAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF., PERJURY
YARBOROUGH, ROBERT ETHAN - DRUG PARAPHERNALIA
LONG, STEVEN ALONZO - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
PROFFITT, BOB EVERETTE - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
NICHOLSON, CODY PATRICK - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS, SHOPLIFTING, OBTAINING PROPERTY UNDER FALSE TOKENS OR LETTERS UNDER $2,000
THOMASSON, DESTINY NICOLE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, Ordinance / Breach of the Peace
GAMBLE, KENDRA MICHELLE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, UNLAWFUL STORAGE OR TRANSPORTATION OF ALCOHOLIC LIQUORS - 1ST OFFENSE, OPERATION OF UNSAFE VEHICLE, FAILURE TO APPEAR
GREENWOOD, WINDY STEVENS - CHARGES NOT LISTED
RITCHIE, TALIA BREANNE - CHARGES NOT LISTED
DEVANEY, NOWLIN KEITH - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
BRAY, TRAVIS GLENN - CHARGES NOT LISTED
WASHINGTON, TAIWAN SENTELL - DRIVING UNDER SUSPENSION
THORPE, DASHONE ONEIL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST
EDGE, SAMUEL QUENTIN - CHARGES NOT LISTED
BARTOLUCCI, KYLE MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, PETIT LARCENY
TAYLOR, TRAVIS LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
HANDELONG, GEORGE WILLIAM - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
SIMPSON, SHERRI LEE - TRESPASSING AFTER NOTICE
NEMAK, ALEKSEI - SHOPLIFTING
CHULFA, NIKOLAI - SHOPLIFTING
SUMTER, KRISTIN NICOLE - CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT
WILSON, DEDRICK DARNELL - NO TAIL LIGHT/UNSAFE EQUIPMENT, VIOLATION OF BEGINNER'S PERMIT, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE, FAILURE TO APPEAR
SWEIGART, RICHARD STEPHEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
PANTLE, RASHAN - RECKLESS DRIVING
WOOD, ROBERT BERTMAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WIEDNER, JASON AL - CHARGES NOT LISTED