Mugshots, Sept. 3

WOODSIDES, CHRISTOPHER SCOTT - VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER UNDER THEPROTECTION FROM DOMESTIC ABUSE ACT
SKINNER, JOSEPH BRYAN - CHARGES NOT LISTED
LITTLE, CHARLES KENNETH - DUI, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
HARRIS, FRANKLIN MICHAEL - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BRITTON, QUADRE MARTINEZ - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
PERRY, DENNIS ROBERT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SANDS, MICHAEL JOHN - MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, POSSESSION, MAKING IMPLEMENTS CAPABLE OF BEING USED IN CRIME BURGLARY TOOLS), MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
BOLSTER, DAVID ERIC - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SQUIRES, MELESA BROOKE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
DELFIN VERGARA, LILIA DAMARIZ - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, CHILD ENDANGERMENT
TODD, SHAWN PAUL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, Ordinance / Careless Operation of a Vehicle
FERGUSON, DANIEL ROBERT - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BOLSTER, SANDRA HENSLEY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LIAN, FANG - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
GOOSMAN, MARICA LUCK - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
CHRISTENSEN, SUSANNA NMN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CASTRO-SOC, EDGAR ROLANDO - ATTEMPTED MURDER, DISORDERLY CONDUCT
BAUCOM, JAMES W. - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, POSSESSION, MAKING IMPLEMENTS CAPABLE OF BEING USED IN CRIME BURGLARY TOOLS), POSSESSION, MAKING IMPLEMENTS CAPABLE OF BEING USED IN CRIME BURGLARY TOOLS), FUGITIVE
WILLIAMS, MARTHA BARRETT - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE
WARD, JUSTIN DAVID - SHOPLIFTING
BAILEY, PAUL ADAM - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
WORLEY, PATRICESE - SHOPLIFTING
WILSON, TONY - ASSAULT AND BATTERY
BETHEA, LAFEYETTE DANGELO - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, RESISTING ARREST, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
TRUJILLO, LOUIS LOPEZ - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
VEREEN, LERON DOMINIQUE - HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT
MCKINNEY, MICHAEL DONNELL - FAILURE TO APPEAR
ARNOLD, LOIS CAPPS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
SWINTON, RAEQUAN ELI - DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE, DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE, TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFF., HEROIN, MORPHINE, ETC., TRAFFICKING IN ILLEGAL DRUGS, 28G OR MORE, TRAFFICKING IN COCAINE, 200G OR MORE, BUT LESS THAN 400G
WRIGHT, WILLIAM ALAN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
REED, TYWONE - TRAFFICKING IN COCAINE, 200G OR MORE, BUT LESS THAN 400G, TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFF., SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., INTERFERENCE, HINDERING OFFICERS SERVING WARRANT OR RESCUING PRISONERS, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, HEROIN, MORPHINE, ETC., TRAFFICKING IN ILLEGAL DRUGS, 28G OR MORE
SWINSON, JONATHAN LLOYD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
THARP, ERIC WAYNE - FUGITIVE
STACEY, MORGAN LEE - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
KETTLER, MIRANDA LYNN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
GRISSETT, MARK EMANUAL - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 2ND OFFENSE
JAMES, TYNISHA MONA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
MURRAY, CHRISTIAN MARIE - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE