Mugshots, Sept. 2

REILLY, CARA ELIZABETH - DUI
SHEILS, THOMAS PATRICK - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
HAGAN, JAMES ROSS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GIBSON, DETHONIA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CRAFT, JEFFREY SCOTT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MILLS, WILLIAM HAROLD - CHARGES NOT LISTED
CARSON, CHRISTOPHER MICHAEL - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, VIOLATION OF CITY ORDINANCES
RAGO, GAETANO GUS JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
VON STEENBURGH, JASON BURTON - POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
BRITT, KENNETH RONALD - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
JOHNSON, MICHAEL LAMONT - CHARGES NOT LISTED
HUAZI, JIN - Prostitution; lewdness, assignation and prostitution generally
ALARCON, ISAURO MANUEL - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
CRUZ, ABEL CAMPOS - DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, NO DRIVERS LICENSE
DORSEY, MARCUS JAMAL - CHARGES NOT LISTED
PENDERGRASS, ALVIN JOSEPH - CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
MYERS, SUSAN A. BROWN - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
BYOUS, STEPHANIE HUGHES - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SCOTT, MATTHEW NMN - ORDINANCE/FAILURE TO PAY FOR TAXI SERVICE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
COPE, COLIN AUGUSTUS - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
EHRET, BENJAMIN JAMES - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
HARDISON, WILLIAM JESSIE - NO DRIVERS LICENSE, IMPROPER VEHICLE BACKING
CUMBEE, JAVON LATROY CUYLER - RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE OVER $1,000 BUT LESS THAN $5,000, CHOP SHOP, ATTEMPTED VIOLATION CHOP SHOP, STOLEN, AND ALTERED PROPERTY ACT
HOBEIKA, MICHAEL ELIAS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BUTLER, LINDA - CONTRABAND, FURNISH, OR POSS., COUNTYOR MUNICIPAL PRISONERS PROHIBITED
QUINN, MICHAEL SCOTT - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BABU, FREDRICK OCHIENG - DISTURBING SCHOOLS
MCEACHERN, DALE FRANKLIN - MOPED LICENSING PROVISIONS VIOLATION, RESISTING ARREST, DISREGARDING STOP SIGN, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
JOHNSON, STACEY AUGUSTUS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, RESISTING ARREST
PEARSON, MARION MARIO - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE
COLES, SHAUNNA MARIE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
LEONHARDT, CHRISTINE RITTER - Ordinance / Public Possession of Open Containers
GONZALES, LUIS PERES - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, NO SC DL
MANZO, KRISTIN RENEE - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE