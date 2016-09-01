Mugshots, Sept. 1

GRAYSON, SHIRAN KIANA - MALICIOUS INJ. TO ANIMALS, PERSONAL PROP., VALUE OVER $1,000 BUT LESS THAN $5000, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MUDD, KELLY DEBRA - CHARGES NOT LISTED
LEONHARDT, CHRISTINE RITTER - Ordinance / Public Possession of Open Containers
MALLOY, FRANCES ELIZABETH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CASTROVINCI, NICHOLAS NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MCGRATH, STEPHEN PAUL - ADDITIONAL PENALTY FOR GUN ON PREMISES WHERE ALCOHOL SOLD
BRUNELLE, GEORGE BRADLEY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BROWDER, KEVIN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
BESSELLIEU, TYSHAUN MARIO - ATTEMPTED MURDER, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
MCCULLOUGH, NOROD ARCANE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ANDERSON, TAJHA SOPLAYTO - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
DAVIS, YOULANDA ROCHELLE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
CRUZ, LUIS ROBERTO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
SMALL, JEMON ALIK - RECEIVING STOLEN GOODS MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000
GRAHAM, SHONTAVIAS NAKEYTA - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
ROBERTS, PAULA JEAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MCCREA, ERIC LAVON - ATTEMPTED MURDER, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
HOUSEHOLDER, ANTONIO LEEVON - NO DRIVERS LICENSE, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
ROBERTS, JAMES ALAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CORRADO, CHRISTINE MARIE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
STRANGE, KIMBERLY - FAILURE TO APPEAR, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, STOP PAY ON CHK, DRAFT, ETC, W/INTENT TODEFRAUD, $500 OR LESS, 2ND OR SUBS OFFEN
VON STEENBURGH, JEREMIAH WILLIAM - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, DISTRIBUTION OF HEROIN - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
GERALD, ROOSEVELT EUGENE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
MCDOWELL, LACLASIA MONEA - CHARGES NOT LISTED
BROWN, JERICHO RODRIGUEZ - CHARGES NOT LISTED
WHITE, ISIS MICHELLE - FAILURE TO APPEAR, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
KALINKA, KRYSTYNA EDYTA - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
MCGUIRE, PATRICK NMN - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE
HACKETT, DARRIN ANTHONY - CHARGES NOT LISTED
MONTGOMERY, JAMES MONTEL - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, MANUFACTURING MARIJUANA, 2ND OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
ETHRIDGE, NATALIE MARIE - NIGHT HUNTING FOR DEER OR BEAR - 1ST OFFENSE, DRUG PARAPHERNALIA
ETHRIDGE, JUSTIN TRAVIS - DRIVING UNDER SUSPENSION, NIGHT HUNTING FOR DEER OR BEAR - 1ST OFFENSE
SWINSON, CRAIG ANTHONY - Ordinance / Public Possession of Open Containers
LAWYER, DARRIN ANTWANE - DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
SOLES, RONALD LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
MCDONALD, MARCUS TEMOND - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
GILL, EVAN JAMES - SHOPLIFTING, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
TAYLOR, TIFFANY MARIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, Ordinance / Shoplifting, SOLICITATION
GRAHAM, TIMOTHY JERMAINE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS