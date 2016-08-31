Mugshots, Aug. 31

KIDD, ERIC ALLEN - DISORDERLY CONDUCT
CASTROVINCI, NICHOLAS - CHARGES NOT LISTED
RIDDICK, JARED BRENDON - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, NO TAIL LIGHT/UNSAFE EQUIPMENT, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
GREEN, THOMAS EDWARD - DRIVING UNDER SUSPENSION
KEPHART, MICHAEL EDWARD - DUI
CUMBEE, VERNEY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BENITEZ LEAL, JUAN FILLIPE - NO SC DL, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, NO TAIL LIGHT/UNSAFE EQUIPMENT
CAMERON, CATHY L. - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
CUTTINO, SHAWN - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
SKIRCHAK, JUDD M. - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
SMOAK, JOSHUA ALLMAN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
GRIFFIN, RUTH MARLOU - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
MOWERY, DIANA MARIE - OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF.
REBOLLAR-ROBLES, ISRAEL - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
HOPPLE, GRAEME JAMESON - DUI
SUTTON, BRANDON KYNG - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
FERGUSON, SHANTON COSLO - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
GUILBAULT, ANNMARIE JANE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
WORKMAN, ASHLIE LYNE - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION, TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
QUINTANA-BONIFER, ALEX RUBEN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GEORGE, DYLAN JAMES - DRIVING UNDER SUSPENSION, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ENGLISH, JESSICA RENEE DOUGHTY - CHARGES NOT LISTED
CRUZ, LUIS ROBERTO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
MUNN, SCOTTIE DANIEL - CHARGES NOT LISTED
SHINN, JACKSON BROOKS - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
MCMANUS, DONOVAN CHARRIS - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
TURNER, DESIREA ANNE - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
WYATT, BRANDON TAYLOR - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HEADLEY, MEGAN ELIZABETH - FAILURE TO APPEAR
COOK, ZACHARY ANDREW - CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
DURDEN, JARED DANIEL - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
MORRIS, DEBRA - SHOPLIFTING
ALLEN, RYAN SEAMUS - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE
MILES, DAVID LEE - RESISTING ARREST, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
STANLEY, JILL AMY - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MCCALL, HEATHER LEE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS