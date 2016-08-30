Mugshots, Aug. 30

DAIL, RICKY FLOYD - Ordinance / Trespass
BROOKS, RICHARD DOUGLAS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WASHINGTON, DONNELL LAMONT - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CAUSEY, JEREMIAH BAILEY - FAILURE TO APPEAR
CARBO, NICOLE DIANA - ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE ABHAN)
BUCK, JONAH EDWIN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
SKINNER, GLENN FITZGERALD - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
PEREZ PEREZ, ESDRAS NOE - DUI, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
LOWE, JOSEPH SCOTT - Ordinance / Trespass
COLLINS, VINCENT LEE - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
BONDY, JOY ELAINE - DUI
BURGESS, HENDRICK - Prostitution; lewdness, assignation and prostitution generally
PEAVY, DANIEL CHARLES - FAILURE TO APPEAR
DAVIS, BETTY WOODBERRY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LONG, TAQUAN FREDDRICK-ARIREL - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
WATERS, EDDIE THOMAS - CHARGES NOT LISTED
HERNANDEZ, ROBERT ANTHONY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
RIGGINS, ERIC ANTON - CHARGES NOT LISTED
WYATT, BRANDON TAYLOR - CHARGES NOT LISTED
BRADLEY, AUDREANNA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER, NO DRIVERS LICENSE
FERREE, CIARA NICOLE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HARRINGTON, NICHOLAS FLOYD - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
LAW, KATHRYN BARBARA - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
TALBERT, JOSHUA LAWRENCE - VIOLATION OF PROBATION
CARR, ROBERT JAMES - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT WITH DEATH OR PERSONAL INJURY
YOUNG, SHANE AARON - CHARGES NOT LISTED
MCLENDON, CHRISTOPHER SHAWN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
BROWN, DOUGLAS ALLEN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
PINO, CHRISTOPHER LAMONT - DRIVING UNDER SUSPENSION
SELDON, LAMONT HARRY - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
RIFFEE, BRANDON JOSEPH - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ANDERSON, DERRICK DION - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CASSADY, JAMES MICHAEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SMITH, DOUGLAS CALVIN - VIOLATION OF PROBATION
FERGUSON, HEIDI ELIZABETH - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
JOHNSON, DARRIN ANTHONY - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
JACKSON, KIMBERLY DELYNN - FUGITIVE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
RUTH, SAM ALEXANDER - SHOPLIFTING UNDER $2,000
DE LA CRUZ-CORTAZAR, JOSE ULISES - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BROOKS, MORRIS RODNEY - DISORDERLY CONDUCT