Mugshots, Aug. 29

CARBO, NICOLE DIANA - CHARGES NOT LISTED
TYLER, GREGORY B. - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MILLIGAN, JONATHAN LAWRENCE - BURGLARY 1ST DEGREE, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
MOORE, ROBERT LARRY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SIMPSON, ROBERT RAY - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
BOLLINGER, KRYSTI JO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAILURE TO CHANGE ADDRESS/DL
MCCALLUM, HASSAN JERU - FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT ON ACHECK MORE THAN $500 BUT LESS THAN $1000
OESE, NICHOLAS CHRISTOPHER - LARCENY UNDER $2,000
HULSIZER, ANTHONY PELLEGRINO - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
CREWS, PATRICIA DEANNA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DEWITT, RYHEEM TERRELL - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FORGERY LESS THAN 10,000
ABBOTT, COURTNEY LAUREN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
ACUFF, TYLER JON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HEMINGWAY, MYHIA KHIRES HEZEKIAH - BURGLARY 1ST DEGREE, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
BIRD, SCOTT ARTHUR - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BRANTHOOVER, JASON ALLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GORE, RODNEY CRAYSHAWN - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, RECEIVING STOLEN GOODS MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000, FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR FELONY, FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR FELONY
BRISTOW, TIMOTHY CARLTON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Loitering
DIGBY, CHRISTOPHER SCOTT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CHERRY, MARK ANDREW - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE
HARDY, CHERISH LYNN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
CRINCOLI, JOSEPH ITALO - UNLAWFUL OPERATION OF GOLF CART, DISORDERLY CONDUCT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
KENNEDY, MICHAEL PAUL - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, DISORDERLY CONDUCT
BANKS, DERRICK LAQUINNA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MCCULLOUGH, NOROD ARCANE - TOO FAST FOR CONDITIONS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID
SEITZ, RALPH W., III - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
BURGHARD, WALTER LOUIS - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
ESTEVEZ, BRIAN M. - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
WORSENCROFT, NORALEE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
DIVIS, CHRISTOPHER JAMES - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
GASKIN, STEVEN DEVONNE - CHARGES NOT LISTED
BOLICK, THEODORE JERRY - CHARGES NOT LISTED
FITZGERALD, PATRICK MICHAEL - DISORDERLY CONDUCT
ZAMBRANO, MICHAEL ANTHONY - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
BRATCHER, MICHAEL ANDREW - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION
FERGUSON, HEIDI ELIZABETH - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
COYNER, AMANDA LEIGH - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
RASGADO-JIMENEZ, PABLO ULISES - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, NO DRIVERS LICENSE
TODD, MARTIN FRANKLIN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WEBER, MICHAEL FRANK - CHARGES NOT LISTED
PEREZ PEREZ, ESDRAS NOE - DUI, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
KENT, RICKY LEVON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HEMINGWAY, TROY LEVON - DISORDERLY CONDUCT, Ordinance / Trespass