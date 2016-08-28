Mugshots, Aug. 28

LEE, JANE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
FARR, EDWARD CHRISTY - HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT, DISORDERLY CONDUCT
JOHNSON, HENRY ROBERT - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION, FAIL TO REGISTER 3RD & SUBSEQUENT OFFENSE
ANDREWS, KENNETH ALLEN - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
RICHARDSON, LAURA EVE - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, IMPROPER VEHICLE LICENSE, FAILURE TO APPEAR
WHITE, CALVIN MATTHEW - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH I(B)&(C), LSD,AND SCH II (COCAINE) - 1ST OFFENSE, MANUFACTURE OR POSS. SCH. V DRUGS W. INTENT TO DISTRIBUTE - 1ST OFFENSE, DISTRIBUTE, SELL, PURCH., MANUF. COCAINE,OR PWID, NEAR SCHOOL
HUGHES, ROGER DALE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
KARNES, CHRISTOPHER LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCCABE, VERONICA KELLSEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HOWD, SUMMER DANIELLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
HEMINGWAY, TRENTON QUAMAINE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
HELTON, BRANDY NICOLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JENKINS, DERRICK LAMONT - TRESPASSING AFTER NOTICE
SHIVERS, BRONZINCO DENZEL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WALSH, JOHN HEATH - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, RESISTING ARREST, POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000
SACALXOT-PEREZ, JOSE ANSELMO - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
SANCHEZ-ZELAYA, NOHEMY CAROLINA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, NO DRIVERS LICENSE
WASHINGTON, DEVIN JAMAL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
MARTIN, TRENT HILLARY - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
SINGLETON, MAURICE MARQUEZ - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BRADY, JAMES R. - UNLAWFUL USE OF THE TELEPHONE, FAILING TO HANG UP
WINBURN, SETH JARRED - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
SCOTT, EARL NICHOLAS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
BOWIE, WILLIAM THOMAS - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, BURGLARY 1ST DEGREE
GRAHAM, GREGORY - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
RICHARDS, JACOB GAVIN - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000, FUGITIVE
MCMILLIAN, RICKY PERNELL - ATTEMPTED MURDER, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
FORTI, MICHAEL XAVIER - Ordinance / Shoplifting
GARRETT, JAMES - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BROWN, ANNA HEI - CHARGES NOT LISTED
BARONE, BETHANY JOY - PETIT LARCENY, 3RD & SUBSEQ OFFENSE
MOCK, BRANDON CHRISTOPHER - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
PEREZ-ORTIZ, HECTOR LUIS - Ordinance / Careless Operation of a Vehicle, NO SC DL
HUFFMAN, DAVID MARTIN - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed., OPERATING UNINSURED VEHICLE
ARNOLD, LOIS CAPPS - CHARGES NOT LISTED
JUAREZ-AMAYA, FRANKLIN RAMON - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
HARVILLE, WILLIAM CHAPMAN - DUI
CAMPBELL, ANGELA CRATER - FAILURE TO APPEAR
ROUSE, OTIS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BROOKS, JOSEPH ROBERT - CHARGES NOT LISTED
MAULDIN, RACHEL MARIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
DRAYTON, KIQUE JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WRAY, ANTHONY PATRICK - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
FITZGERALD, PATRICK MICHAEL - DISORDERLY CONDUCT
BURGESS, ERICK GERMAINE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ZAMBRANO, MICHAEL ANTHONY - CHARGES NOT LISTED
WOJCIK, STEVEN JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED
BRATCHER, MICHAEL ANDREW - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION
TYLER, GREGORY B. - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
THOMPSON, JOHN M. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, NO DRIVERS LICENSE
MILLIGAN, JONATHAN LAWRENCE - CHARGES NOT LISTED
LARIMORE, KEVIN NMN - CHARGES NOT LISTED
HILLS, ADREUNNA RHUE - CARELESS OPERATION OF A MOTOR VEHICLE, POINTS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
SIMPSON, ROBERT RAY - CHARGES NOT LISTED
MOORE, ROBERT LARRY - CHARGES NOT LISTED