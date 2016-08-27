Mugshots, Aug. 27

MCCRAY, VALARIE L. - CHARGES NOT LISTED
KARNES, CHRISTOPHER LEE - CHARGES NOT LISTED
WHITE, CALVIN M. - CHARGES NOT LISTED
MORRIS, MICHAEL BARON - DISORDERLY CONDUCT, DRIVING UNDER SUSPENSION
COBB, DEXTER LEROY - CHARGES NOT LISTED
ANDREWS, KENNETH ALLEN - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
RICHARDSON, LAURA EVE - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, IMPROPER VEHICLE LICENSE
COOPER, TONIE LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MILLER, ANDREW PAUL - RECKLESS DRIVING, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
HIGHTOWER, RONALD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HUGHES, ROGER DALE - CHARGES NOT LISTED
LITCHER, RANDY REED - DUI
BUSS, BRADLEY RYAN - CHARGES NOT LISTED
WILLIAMSON, JOSEPH KENNETH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LOWRIMORE, BRANDI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GALLOWAY, JASON MICHAEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, IMPROPER VEHICLE LICENSE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, VIOLATION SEAT BELT LAW
BRITT, DAVID LEON - CHARGES NOT LISTED
BELLAMY, VINCENT GERALD - CHARGES NOT LISTED
WHITE, CHRISTOPHER MICHAEL - CHARGES NOT LISTED
TRUETT, JAMES DEWITT - CHARGES NOT LISTED
NAYLOR, BRANDON MICHAEL - Ordinance / Public Possession of Open Containers
TERRY, KERRY LEVON - PUBLIC DRUNKENNESS
ARBAUGH, HAROLD RAY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MANN, MILDRED MARIE - CHARGES NOT LISTED
JENKINS, NAYSHAWN LAMONT - CHARGES NOT LISTED
LEE, WENDELL ALAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
JOHNSON, HENRY ROBERT - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION, FAIL TO REGISTER 3RD & SUBSEQUENT OFFENSE
SIMON, MARK SENTRELL - FAILURE TO APPEAR, VIOLATION OF PROBATION
DEBERRY, TERRY LYNN - LITTERING, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
SAVITSKY, JOSEPH JOHN - CHARGES NOT LISTED
SELLARS, KARI LISA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BAKER, JOSHUA JAMES - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000
LINCOLN, MAURICE CAPRICE - CHARGES NOT LISTED
LEE, DOUGLAS MICHAEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
GRAY, PHILIP ROBERT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
CRAWFORD, ASHLEY CLAIRE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CAHALANE, JILL ANN BUNNELL - CHARGES NOT LISTED
COOK, CHASE PATRICK - FAILURE TO APPEAR, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LEE, JANE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Possession of Open Containers, RESISTING ARREST
BENSON, SHIHEEM DEWONE - FAILURE TO APPEAR
CHESTNUT, DONAVON LAMAR - TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 3RD OR SUB. OFFENSE, TRAFFICKING IN COCAINE, 400 G OR MORE, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
YACOVONE, NATASHA NICOLE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JENKINS, DERRICK LAMONT - TRESPASSING AFTER NOTICE