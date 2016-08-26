Mugshots, Aug. 26

POWELL, ALEXANDER TYLER - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., PWID SCHEDULE I ECSTASY) 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MURPHY, SHAKARA VALERIE - CHARGES NOT LISTED
GRAUBNER, RANDALL JAMES - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
RIGGINS, RICKY BLAINE - Ordinance / Shoplifting
BREIDINGER, JACOB NOEL - FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR A MISDEMEANOR, FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR A MISDEMEANOR, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
JACOBO, KATHY ANN - CHARGES NOT LISTED
BARGERSTOCK, JORDYN MARIE - CHARGES NOT LISTED
HARRELSON, BENJAMIN LEVON - CHARGES NOT LISTED
COOPER, BELINDA DALE - CHARGES NOT LISTED
LOCKLEAR, RICHARD DEAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SHIDLOW, NICOLE CHRISTINE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PRINCE, TRAVIS DEAN - CHARGES NOT LISTED
HERRING, REGINALD NMN - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
TUCKER, DEBRA HALL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ROBINSON, DEVONTE SHAKEER - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., POSSESSION OF ECSTASYMETHYLENEDIOXYMETHAMPHETAMINE ECSTASY)
MCCLAIN, GEORGE FREDERICK - DUI, TOO FAST FOR CONDITIONS, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE, IMPROPER VEHICLE LICENSE
SMITH, WYLICK KSHAWN - CHARGES NOT LISTED
BARNETT, LAVAR JAMAR - CHARGES NOT LISTED
CORNELIUS, JOSEPH LINCOLN - GLUE SNIFFING, AROMATIC HYDROCARBONS UNLAWFUL
SCOTTEN, MARY K - SHOPLIFTING
BAISDEN, KRISTINA AMBER JEAN - IMPROPER VEHICLE LICENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
BRADLEY, ZACHARY DESPORT-TYLER - CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, THEFT OF CONTROLLED SUBSTANCES
TREMBLAY, SENA MARIA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
STOUT, ZACKERY RAY - HARASSMENT IN THE FIRST DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BADON, KIMBERLY GASQUE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
JAMES, ERICA KIMBERLY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
SMITH, CALVIN DEMONTIA - DISREGARDING STOP SIGN, DRIVING UNDER SUSPENSION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
NEWTON, DAVID - BOATING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
STEVENS, DENNIS MICHAEL - CHARGES NOT LISTED
TEEL, ALYSSA DAWN - CHARGES NOT LISTED
ALRERYOVA, JIRINA - Ordinance / Shoplifting
SCHEBEL, JOSEPH GARY - CHARGES NOT LISTED
SLAVICKOVA, RADKA NMN - Ordinance / Shoplifting
SMITH, DEVONTE ANTONIO - CONTEMPT OF COURT
STEVENSON, ROBERT LEE - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME
TODD, CHRISTOPHER DAVID - CHARGES NOT LISTED
FIGURA, JOSEPH ADAM - ABUSE/TO INFLICT GREAT BODILY INJURYUPON A CHILD
DESSO, RICHARD EARL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD
GILCHRIST, DERRON AARRON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BROOKS, OWEN TYLER - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON
ROBINSON, RHONDA KARON - CHARGES NOT LISTED
JACKSON, KENNETH WILLIAM - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
GAINEY, LACY DAWN - LARCENY UNDER $2,000, OBTAINING PROPERTY UNDER FALSE TOKENS OR LETTERS UNDER $2,000
DAVIS, TRAYVONE DYQUISE - CSC WITH A MINOR 11 - 14 YEARS OF AGE 2ND DEGREE
CASSADA, SHANNON NEAL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WILLIAMSON, RONNIE LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BEASLEY, DESTINY BRAZEL - CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
HARBAUGH, EDWARD LESTER - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
ZINNER, MATTHEW DAVID - ATTEMPTED MURDER
BEZY, JASON MICHAEL - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
AGUSTIN-GONZALEZ, AQUILINO NMN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, Ordinance / Weapons - Carrying Concealed or Unconcealed Weapon
TYLER, SAMUEL SNUGGS THOMAS - CHARGES NOT LISTED
MCKINNEY, CHARLES TAQUELL - SHOPLIFTING
LANE, CHIQUITTA CHABRELLE - Ordinance / Assault; Assault and Battery
WATSON, JOHN VAUGHN - CHARGES NOT LISTED
RICHARDSON, JORDAN MICHAEL - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
SCOTT, RODNEY NATHANEL - CHARGES NOT LISTED
CORNELIUS, PATRICK DEVLIN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
OROURKE, ZACHARY KYLE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
FAY, MCKAYLA ANN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MOULTRIE, SHAKELYA MOASHIA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT
JORDAN, JOSHUA PAUL - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, LARCENY UNDER $2,000
JACKSON, TREVIOUS BERNARD - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS
HICKS, THOMAS HENRY - CHARGES NOT LISTED
MENDOZA, JUAN NICOLAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, NO SC DL