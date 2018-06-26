Mugshots, June 26

PICHERRI, DANIEL PAUL - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE
HANSEN, KASHAWN QUAMAINE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
AUTRY, MATTHEW SHANE - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
ELLIS, ALISHA MARIE - SHOPLIFTING
HUNT, MARC ANTHONY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MILLER, JONATHAN SCOTT - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
SMITH, JABREE MALIK - KIDNAPPING, COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE
BISSANTZ, DAVID CARL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BROWN, WILLIAM DAVID - POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
MICHAELIS, MATTHEW R. - Ordinance / Public Defecation or Urination, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
EDWARDS, JERRY WAYNE - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, Ordinance / Loitering, LITTERING, RESISTING ARREST, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ROWELL, BRADLEY DEAN - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 2ND OFFENSE
BULLARD, BILLY RAY - FAILURE TO APPEAR
GRIFFITH, BRADLEY KEITH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, RESISTING ARREST
DANIELS, CHRISTINA MICHELLE - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000, SHOPLIFTING
KENNON, HAYLEY LYNN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
FULTON, ADRIAN DARNELL - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST
SESSION, ROCKY LOWELL - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
CASH, GARRETT SCOTT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SHARP, BRIAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SWINTON, BRADLEY JEROME - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
ANDERSON, SHAQUANA CHAMERE TEASHA - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
WILHELM, JEFFREY JON - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BURKE, JESSICA LEE - FAILURE TO APPEAR
OSWALD, JOHN SHORTEN - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
POWERS, KATHRINE LYNN - SHOPLIFTING, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
GREEN, CURTEUS LANARDO - LARCENY UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
MENDOZA, DANA MARIE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SPONTAK, DEREK JON - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
GREENE, ERNEST ERVIN - TRESPASSING
GORE, DANIEL ERNES - DRIVING UNDER SUSPENSION
MATTHEWS, KAREN ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CODY, BLAKE WILLIAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LIPIELLO, CAMERON JAMES - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ALSTON, DAVID D'ANGELO - TRAFFIC/DISREGARDING RAILROAD SIGNALS, FALSE INFORMATION TO POLICE
PERRY, LISA ANN - DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE
MACKINNON, KIMBERLY MURRAY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SEDDON, DALTON RICHARD - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA