Mugshots, June 25

RIVERA, JOHNNY NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
HAYNES, SCOTT DANIEL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SCHUETRUM, RICHARD BRUCE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GARCIA, JOSE GUADALUPE - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
BAKER, IAN JOSEPH - Ordinance / Breach of the Peace
JOHNSON, IDA NESBETH - SHOPLIFTING UNDER $2,000, ASSAULT ON A POLICE OFFICERWHILE RESISTING ARREST OR SERVING PROCESS, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
CHRISTIAN, CHANCE DERRELL - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ABRAHAMSON, KATELYN ASHLEY - Ordinance / Loitering, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HOPPER, KRISTINA NICOLE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
BRADSHAW, BOBBIE SUE - Ordinance / Defrauding Keeper of Hotel, Motel, Inn, Boarding House, Rooming House, Cafe or Restaurant, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $1,000 OR LESS
SMITH, WILLIAM LEE - IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
MANZO, KRISTIN RENEE - DRUG PARAPHERNALIA
TAYLOR, JACOB CAMERON - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., Ordinance / Careless Operation of a Vehicle
MCDANIEL, BILLY JOE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COKER, APRIL MARIE - FALSE INFORMATION TO POLICE, DRUG PARAPHERNALIA, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
DAVIS, KEVIN JAMES - DISORDERLY CONDUCT, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SAMUEL, ELIAJAH QUANTIZ LAMONT - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
CHATMAN, TRAVIS NMN - Ordinance / Loitering, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GIBSON, EMILY ADELE - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
FREEMAN, KENDRICK RAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway., ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
HILL, JASON RYAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CARTALANO, ANTHONY JOSEPH - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
JONES, FRANK SIDNEY - DRINKING ALCOHOLIC LIQUORS IN PUBLIC CONVEYANCE UNLAWFUL, DISORDERLY CONDUCT, RESISTING ARREST
KOMST, RICHARD MARSHALL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PUGH, JUSTICE MYLIK - DRIVING UNDER SUSPENSION, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
PUGH, ADAM CLAYTON - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE, SHOPLIFTING UNDER $2,000, BURGLARY 2ND DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
KELLEY, MILISCENT TYANN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SNELLING, BREA ANNE MACHELLE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
GRIFFIN, ERIC CHAD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
NEEL, MICHAEL DUANE - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
GRUVER, RICHARD - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MUNNS, STEPHEN CHRISTOPHER - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ROHDENBURG, MARK ROBERT - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
OPALKA, JOSEPH SAMUEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, RESISTING ARREST, DISORDERLY CONDUCT, RESISTING ARREST
HAGAN, ALISON CATHLEEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, RESISTING ARREST
MARTIN, KENNETH RAY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MILLER, MATTHEW DAVID - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
TOLLISON, DERRICK SHANE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
JONES, CHANTI KERIN - RECKLESS DRIVING
BUTLER, KATLYN - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
NOE DE JESUS, MAURICIO ESCABAR - DUI, NO TAIL LIGHT/UNSAFE EQUIPMENT, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, IMPROPER LANE CHANGE, DRIVING UNDER SUSPENSION
LESANE, JAMES LAMONT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MORRIS, MICHAEL BARON - Ordinance / Public Possession of Open Containers, OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
MILLIGAN, PHILLIP CHANCE - FAILURE TO APPEAR
FRAZIER, ASHLEY RENEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
STOLL, STEPHANIE MICHELLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MITCHELL, PERRY WAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE
HEWITT, RYAN ONEAL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
POWELL, KIM WILLIAM - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
ESTEP, ROBERT BAILEY - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS