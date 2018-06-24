Mugshots, June 24

HEADEN, JEFFREY TODD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
SIMPSON, RONDREVIA TALISHA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BONEPARTE, DIANA NMN - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
HAIGLER, STEVEN NMN - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BENNETT, CHARLES HENRY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
REYNOLDS, CARRILEE BRICE - FAILURE TO APPEAR
BRAVE, JAMIE ROMONZOE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BECK, TERRY ATLAS - Ordinance / Trespass
TYLER, SCOTTY BRUCE - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
TURBEVILLE, RYAN DANIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LEE, LA'QUASHIA NYASHIA - SHOPLIFTING
KEANE, JENNALYNN MARGARET - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
FOWLER, JON BUCK - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
REDICK, JAMES EARL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RIGGS, THEOGENE JOESPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Loitering
RIMER, MICHAEL SHANE - BOATING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLBODILY DAMAGE OR DEATH RESULTS
BROWN, SHANNON MICHELLE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SPRUILL, MARGARET SOPHIA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DABBS, BRETT CHARLES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
TIMMONS, FRANKIE LANE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
HOWARD, TOWANDA O. - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HICKS, BRIAN NICHOLAS - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., FAILURE TO CHANGE ADDRESS/DL, OPERATING UNINSURED VEHICLE
WILSON, QUANISA DASHAY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PATINO, LOUIS MIGUEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CABANAW, THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JONES, NICHOLAS ALEXANDER - DRIVING UNDER SUSPENSION
RICHARDSON, TYLER SANFORD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
ALDRIDGE, LUKE ABRAHAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MCCORMICK, THOMAS EUGENE - FAILURE TO APPEAR
THOMAS, NATHAN ANSON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ROBINSON, NYEESHA SADE - FAILURE TO APPEAR
FITZGIBBON, THOMAS KEVIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RAXON, ESTEBAN TOL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway., FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, WHEEL AND AXLE LOAD VIOLATION
WILLIS, LEON LAVERN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE