Mugshots, June 21

DWYER, SEAN THOMAS - DRIVING UNDER SUSPENSION, IMPROPER VEHICLE LICENSE, CHILD PASSENGER RESTRAINT VIOLATION
WILLIAMSON, CHRISTOPER DEAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BARR, JOHNATHAN ALEXANDER - SHOPLIFTING, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
CRONOS, KELSEA LYNN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
JEFFERIES, KIKKOMAN DESHAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
AVEVEDO, ISMAEL - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
RINKO, MARK - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
STEVENS, PATRICK REID - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE
SELLERS, JESSIE LEE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
DUBUQUE, JEREMY WILLIAM - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MOSES, MICHAEL CHANNING - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
MICHAU, HERNY ALLEN - NO DRIVERS LICENSE
COLLINS, MARY CHARLOTTE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
DARBY, CRAIG JAMEIL - POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
MORGAN, STEPHEN MILNE - PEDESTRIAN DRUNK, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CRUM, CHARLES JASON - RESISTING ARREST
PEREZ PEREZ, CHRISTIAN LUIS - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, IMPROPER TURNING
VITIELLO, SALVATORE NMN - FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD, TOO FAST FOR CONDITIONS, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
PETTIBONE, DAVID JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LUNCSFORD, ANDREA NICOLE - RECKLESS DRIVING, RESISTING ARREST, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION, Vehicles required to be registered and licensed., Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.
THOMPSON, CLYDE SAMUEL - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
NOWLIN, JAYSON WARREN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GATHERS, KIARRA SHANICE - LARCENY UNDER $2,000
LANCASTER, ASHLEY ROSE - BURGLARY 2ND DEGREE
GRAY, RANDLE JOSEPH - SHOPLIFTING UNDER $2,000, ENTRY ON ANOTHER'S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
PHILLIPS, TOY CALDWELL - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SHERMAN, GEORGE RICHARD - FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT MORETHAN $1.000.00
HAYWOOD, MEQUAIA DENZLE - VIOLATION/WILLFUL VIOLATION OF TERM OR CONDITION OF ELECTRONIC MONITORING
GARRETT, ANTHONY CLARK - SOLICITATION, Ordinance / Public Possession of Open Containers
IRONS, RODNEY WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DENNISON, CARLOS ANTHONY - MANF. MARIJUANA, 1ST OFFENSE, FALSE INFORMATION TO POLICE, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING UNDER $2,000, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST
TILTON, COREY RICHARD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
PERRY, STEPHANY LYNN - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
GREEN, KIMONA MAEQUETTA - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
ROBERTS, STEPHEN ALFRED - Ordinance / Trespass
SPALDING, KEVIN XAVIER - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
LEE, JANE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BROWN, AUTYMN NITA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
VARY, MICHELLE NICOLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, Ordinance / Consumption of Alcoholic Beverage, Beer or Wine Prohibited in Public Places
HAZELWOOD, ALLEN KEITH - SHOPLIFTING
LATEN, RYAN ANTHONY - FUGITIVE
MCEACHERN, DALE FRANKLIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LOCKLEAR, PATRICK PHILLIP - FUGITIVE
HARDY, MARSHA LYNN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WALL, EMILY ANN - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, RESISTING ARREST
WARTH, TINA MARIE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
VINOVICH, CANDICE LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FORBUSH, JESSICA LOUELLEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GASQUE, LEONARD - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HEPLER, TARA NICOLE - DISORDERLY CONDUCT, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MCCOY, SETH EDWARD - PEDESTRIAN DRUNK
WILSON, AARON BLAINE - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, Ordinance / Shoplifting