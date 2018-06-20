Mugshots, June 20

MILLER, CECELIA ANN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BLOCKER, CRYSTAL DANIELLE - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, SPEEDING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
BOMANI, OKERA ABUAH - RESISTING ARREST, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
RAY, NATHAN DWAIN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
PRATER, DANIEL ROBERT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
DEMETRY, SAM WILLIAM - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
CREIGHTON, MICHAEL JAMES - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
KISTLER, JOHN FREDERICK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LYNCH, CHARLES XAVIER - VIOLATION OF PROBATION
GORE, JEREMY JAMES - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SIGMON, HAROLD ALFRED - DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
SIMMONS, MEYGAN LUANE - DISORDERLY CONDUCT
TODD, JAMES COTY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BELLAMY, MAJOR ADAM - ENTRY ON ANOTHER'S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE, ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER, THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFICIAL, THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFICIAL, THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFICIAL, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
DOZIER, JAHNYSHIA TAKIYAH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
FOX, JOHN ALAN - TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
ODOM, AARON BRADLEY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BROWN, CHARLES MARVIN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
GRESHAM, RICHARD LEE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, SHOPLIFTING UNDER $2,000, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, SHOPLIFTING UNDER $2,000, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, FAILURE TO APPEAR
MILLER, DENNIS JAMES - THEFT OF CABLE TELEVISION SERVICE - 1STOFFENSE
HART, SHELBY LYNN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
RITERS, YANIS KYLEY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JOHNSON, DALE WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, RESISTING ARREST, Ordinance / Destroying, etc, Property - City Property, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO CHANGE ADDRESS/DL, VIOLATION SEAT BELT LAW, THROWING OF BODY FLUIDS BY PRISONER ONCORRECTIONS EMPLOYEE
SANDERS, YARSHAHAN JAMIL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, KIDNAPPING, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
RODRIGUEZ, ROGELIO EZEQUIEL - FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
THOMPSON, RUSSELL DEAN - DISORDERLY CONDUCT
DE SOUSA, EDINE LOPES - POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05)
BARBER, DEANA MARIE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
ASWAD, HAHSHEEM TAFARI - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
HURLEY, ANGELA NICOLE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KIDD, ERIC ALLEN - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
ALARCON-GARCIA, CONSUELO - OPERATION OF RETAIL BUSINESS WITHOUT LICENSE OR SUSPENDED LICENSE
MAXWELL, ALBERT WILLIAM - ORDINANCE/FAILURE TO PAY FOR TAXI SERVICE
JOHNSON, FAIN MORGAN - Vehicles required to be registered and licensed., OPERATING UNINSURED VEHICLE, TOO FAST FOR CONDITIONS, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000
CLEMENTS, TRISTEN ELEANOR - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
STANLEY, DON ERICK - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, NO DRIVERS LICENSE, FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS, OPERATING UNINSURED VEHICLE
TISDALE, DAVID LARON - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
MCCANTS, FRANKLIN L - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT
CURRY, PETER RAYMOND - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ROSTRON, LEWIS JOHN - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
BLEIER, PAUL JOSEPH - PEDESTRIAN DRUNK
HOLLIS, DERICK OWEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HOLCOMB, CHAD CHRISTOPHER - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SHACKLEFORD, TYRONE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MILLER, JESSICA BROOK - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BROWN, CALVIN - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS