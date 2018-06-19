Mugshots, June 19

FLOWERS, WALTER MURPHY - FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR FELONY
ANDERSON, KENDALL JAMES - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS
CRUZ-SANTOS, JOSE FELIPE - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
BELL, TAMMY ELAINE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CLIFTON, DEANNA KRISTEN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
SHUPE, THOMAS ROBERT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
NORDMAN, JESSICA LYNN - DRIVING UNDER SUSPENSION, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
DEVOID, ADAYSAH RHEAY - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
ROSS, NORRIS JAMES - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ADAMS, THEODORE EDWARDS - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
COX, TERRENCE RAY - FAILURE TO APPEAR
OWENS, AMY DIANE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
OLIVER, CHRISTOPHER JUSTIN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BRIDESON, JAMES ALBERT - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BUFFKIN, BOBBY JOE - Ordinance / Trespass, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, INDECENT EXPOSURE
HUNT, JAQUAN KADEEM - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE
HUNTSINGER, JAMES DAVID - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
GADDY, DECOREA DEVON - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
GRATE, JAMES EDWARD - Ordinance / Trespass, LOITERING
SNIDER, TY WILLIAM - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
WILLIS, JADA ALYSSE - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
ROBINSON, TYLER JENNINGS - POSSESSION MARIJUANA, 2ND & SUBSEQ.LESS THAN ONE OZ), MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05)
BENSON, NICHOLAS DANIEL - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, FUGITIVE
NOE, LINDA KATHLEEN - RESISTING ARREST, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
JONES, BRITTANY LYNN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
FAIRLEY, ROBERT LEE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BISHOP, MICHAEL ROBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HAUSER, TIYUNNA LA'SHAY - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
WILLIAMS, STEPHEN SHARRON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
ROWAN, RODNEY WAYNE - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DOZIER, RONALD LEROY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BARNHILL, KALEB THOMAS - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WILDER, DARIUS DAQUAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SANDERS, TERRENE THRONE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
PHILLIPS, COREY MILLER - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
ROSARIO, ANGEL LUIS - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
MCCREA, ADRIAN NMN - FAILURE TO APPEAR
PHILLIPS, STEVEN TYLER - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE, RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS
ARD, CHRISTINA MARIE - FAILURE TO APPEAR
WILSON, SAMUEL LAQUINN - SHOPLIFTING
GRAY, GEORGE WESLEY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LONG, IMANI DEANNA - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
OXENDINE, KASIE GWEN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
TABARANI, PAMELA JANE - DISORDERLY CONDUCT
PARKER, BRADLEY WELLS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER, SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT
THOMPSON, KATIE CHRISTINE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
PEREZ, SHERRY JEANETTE - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.
COLBERT, GARRY DALE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JOHNSON, DALE WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, RESISTING ARREST, Ordinance / Destroying, etc, Property - City Property, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO CHANGE ADDRESS/DL, VIOLATION SEAT BELT LAW