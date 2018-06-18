Mugshots, June 18

DUMONT, SANDRA GALE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
RAY, GLENDA TODD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GAMBLE, ANTHONY NMN - FAILURE TO APPEAR
BROWN, FRED ANTONIO - UNLAWFUL USE OF TELEPHONE, CONTEMPT OF CIRCUIT COURT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILING TO USE HEADLIGHT WHEN REQUIRED
WEISS, DEVON CHRISTOPHER - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
POYNTER, DALLAS LEE TODD - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
DAVIS, JAY PHILIP - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SEGURA PEREZ, HUGO LEONEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
STRICKLAND, JASON REESE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, DISORDERLY CONDUCT
BALDOMAS, GINA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BOSTON, HILDRED TYRON - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
BAGGATTA, NICHOLAS NMN - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
WRISTON, CODY ALAN - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
HUBBARD, LEONARD ROYCE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, PEDESTRIAN DRUNK
BREMER, JAMES LAMBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BULLINS, KENNETH ALAN - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, LARCENY OF A BICYCLE UNDER $2,000
TAYLOR, JENNIFER MARIE - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
CHANDLER, PORTER JAMES - Ordinance / Riding on Portion of Vehicle Not Designed for Passengers, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MARTINEZ-BADILLO, ALEJANDRO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WALKER, NEWITT RODNEY - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. IN SCH. I,II,III W.I.T.D. - 2ND OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF
NESBITT, TORIA NMN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, RESISTING ARREST
GREEN, TERRANCE TRUMAINE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
HOLT, JONATHAN EDWARD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, RESISTING ARREST, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Vehicles required to be registered and licensed., ALTERING VEHICLE REGISTRATION, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, UNLAWFUL OPERATION OF UNSAFE OR IMPROPERLY EQUIPPED VEHICLE, Head lamps LIGHTS) required on motor vehicles and motorcycles
HARRIS, TYLER MAURICE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
STOCKS, TONYA LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE