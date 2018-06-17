Mugshots, June 17

TILLMAN, JASMINE LADASIA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JOLLEY, PATRICE ROBINSON - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
BONSKY, MARK ALLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PAULINO, SANTIAGO MIRANDA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BRASLEY, ALTON TREYON - Ordinance / Loitering, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
MOORE, STEFON LORENZ - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL, RESISTING ARREST, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
MOREY, SARA ANN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
STANDEFER, SEVLEN SETH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ROUSE, DAVID - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
BROWN, JASON MICHAEL - POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.AFTER 6/7/05)
ROLFE, DONNA LEE - FEDERALLY CHARTERED OR INSURED FINANCIAL INSTITUTION CRIME BANK FRAUD), FINANCIAL IDENTITY FRAUD, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
SCHNUR, PETER JOHN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SMITH, MICHAEL EUGENE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JORDAN, JOSEPH PAUL - FAILURE TO APPEAR
WALDEN, GREGORY SCOTT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, FUGITIVE
EDWARDS, WANDNETTA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
STATON, DELL CARLTON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TINDAL, BRANDON DALE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR A MISDEMEANOR
BELL, TAMMY ELAINE - FAIL. TO RETURN DRIVER'S LIC. AFTER NOTICE OF SUSP., CANCELLATION OR REVOCATION, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS, FAIL TO DISPLAY VEHICLE LICENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Parking Near Intersections so as to Obstruct View
VEREEN, MICHAEL RAHEEM - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, Ordinance / Loitering
HEALD, CHRISTOPHER RAYMOND - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON
KELLY, WILLIAM MICHAEL - DISORDERLY CONDUCT
DALRYMPLE, RYAN - DISORDERLY CONDUCT
PINKOWSKI, STEPHEN JOHN - PEDESTRIAN DRUNK
SANCHEZ, MARIA CHRISTINA - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
JOHNSON, ROBERT RANDALL - DISORDERLY CONDUCT
ARMSTRONG, ENRIQUE RICARDO - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
COLLINS, RAYCE ANTWAUN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
FRASIER, MEKHI DEION - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $1,000 OR LESS
DA CUNHA, ROBERT NEIL - DISORDERLY CONDUCT
EDWARDS, WELDON REECE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PLAYER, WILLIAM DANIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
RUDD, TIMOTHY PHILLIP - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
WIMES, KRISTINA DENISE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MELVIN, DAVID KEITH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
FORD, CORNELIUS LEVON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE