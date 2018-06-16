Mugshots, June 16

MOORE, JOHN WILLIAMS - OPEN CONTAINER, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BROWNE, MICHAEL THOMAS - NO DL IN POSSESSION, FAIL TO DISPLAY VEHICLE LICENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, VIOLATION OF ABC LAW
CUBANO, RAUL NMN - VIOLATION OF ABC LAW, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GARDNER, JAMES DARRELL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, IMPROPER TAILLIGHTS, NO DRIVERS LICENSE
TATRO, CYRUS RUSSELL - VIOLATION OF ABC LAW, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SWANN, CHRISTINA MARIA - POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, VIOLATION OF PARAPHNELIA, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
YOST, MATTHEW CARL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ALLEN, JESSE EUGENE - CONTEMPT OF COURT
DAMJANOVIC, DRASKO - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
JACQUES, AARON TAYLOR - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
WILLIAMS, NORMAN LEE - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
ROCK, CHRISTOPHER ANTHONY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RIVAS ESCOTO, JOSE VIDAL - NO DRIVERS LICENSE
PABLO SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
ESCOBAR, LOUIS DIAZ - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
MURPHY, DAJOUR DEQUAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, VIOLATION OF CITY ORDINANCES, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
VONHOLLEN, IAN MARTIN - POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HERNANDEZ-RAMIREZ, JOSUE DE JESUS - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
QUINN, JONAS DOUGLAS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
DICAPUA, JEREMIAH ANTHONY - KIDNAPPING
FERGUSON, CHRISTOPHER GLENN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
TOMPKINS, WILLIAM HENRY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
RHODY, JASON ISAIAH - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
HENRY, JOEY LEE - MURDER
VEREEN, RODELL NMN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
CAMPBELL, ANGELA CRATER - FINANCIAL TRANSACTION CARD FORGERY
HAYS, CHRISTOPHER MICHAEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
GOAR, BRADFORD - DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
LOCKLEAR, JONATHON PAUL - REVOCATION OF PROBATION
SHAW, RICKY LEE - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
WALKER, JOHNATHAN CHRISTIAN - CONTEMPT OF COURT
MARRO, MICHAEL THOMAS - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
CANADA, JESSE REED - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, SOLICITATION, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BOSWELL, ANTHONY ROGER - SHOPLIFTING UNDER $2,000
KONWINSKI, MATTHEW ALLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HARDEE, SHAQUILLE ROQUAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ROLON, LUIS CRISTINO - ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
MARTINEZ, BRANDON JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WILCHER, AUSTIN GREGORY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DURANT, RYAN SPENCER HOLTZ - RECKLESS DRIVING, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
YANCEY, GAVIN TAYLOR - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
LEDEZMA-NONTO, JOSE FELIX - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
WALKER, JEFFREY VINETTL - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
PIPKIN, EDWARD TYRONE - TRESPASSING AFTER NOTICE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
MARTIN, TYLER BOYKIN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
TODT, RYAN WILLIAM - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
ALEJO-ALVARADO, JUAN - RESISTING ARREST, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
BRYANT, JASMINE MARIE - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $1,000 OR LESS
COLE, EMILY CHRISTINA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
RICHARD, MATTHEW - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DAMICO, NICHOLAS ANTHONY - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
JONES, DONALD COSTELLO - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
SMITH, CODY PRESTON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HOLMES, OSWOOD SYLVESTER - FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
HOWDYSHELL, JEREMY NICHOLAS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
STANDEFER, SEVLEN SETH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PARKER, DAKOTA RYDER - VIOLATION OF ABC LAW
OUELLETTE, MICHAEL RICHARD - CHILD/ENDANGER., COMMIT CERTAIN DRUG/ALCOHOL RELATED VEH. OFF. WITH MINOR IN VEH, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WESTRAAD, KASEY MARGARET - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
LONG, RANDALL ELMAR - UNLAWFUL USE OF THE TELEPHONE, FAILING TO HANG UP, UNLAWFUL USE OF THE TELEPHONE, FAILING TO HANG UP