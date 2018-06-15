Mugshots, June 15

BARR, TAYLOR NICOLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MARTINEZ, BRANDON JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DURANT, RYAN SPENCER HOLTZ - RECKLESS DRIVING, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
LEDEZMA-NONTO, JOSE FELIX - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
MARRO, MICHAEL THOMAS - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
ROLON, LUIS CRISTINO - ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
MCMILLION, DONALD LARRY - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
HILL, GAYLON AUNTRICEE - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
BURTON, JEFFREY DALE - ENTRY ON ANOTHER'S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
TUCKER, LAQUENTIN OMEGA - DISORDERLY CONDUCT, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
KVERNELAND, JAN PETER - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BOLCHALK, JOSHUA RYAN - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
MADDEN, TAYLOR BLAINE - DRIVING UNDER SUSPENSION, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
HARRIS, JUDITH FAY - FORGERY LESS THAN 10,000
RICH, JOHNNA MARIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
TUCKER, MARISSA - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
JAMES, TIMOTHY MICHAEL - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
SANDERS, JAMES MATTHEW TERRELL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HAYWARD, WILLIAM PATRICK - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LEGETTE, ARSENIO RAYHEEM - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
STEWART, THOMAS RAY - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
MACKENZIE, MICHAEL CHARLES - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
CONTE, FRANK JAMES - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
WHITE, SHAKEM DEWAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ARD, COTY ESVAUGHN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
GRIFFEN, COCO ROSE - USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE
WILCHER, AUSTIN GREGORY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COLE, EMILY CHRISTINA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MARTIN, TYLER BOYKIN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
YANCEY, GAVIN TAYLOR - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
TODT, RYAN WILLIAM - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
CANADA, JESSE REED - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, SOLICITATION, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BRYAN, JAY B - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PIPKIN, EDWARD TYRONE - TRESPASSING AFTER NOTICE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
KONWINSKI, MATTHEW ALLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE