Mugshots, June 14

TODD, RONNIE LEGRAND - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BLAKELEY, SHAQUILLE KAYSON - VIOLATION OF BEGINNER'S PERMIT, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Careless Operation of a Vehicle, PWID HEROIN, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, MAN. OR POSS. OF SCHEDULE IV DRUGS W.I.T.D - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF ECSTACY METHYLENEDIOXYMETHAPHETAMINE
MATHIS, ADAM LAWRENCE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
DEZERN, CYNTHIA ANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GEORGE, KASEY CAMILLE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
MARSHALL, BRANDON WAUNE - RESISTING ARREST, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
BIGFORD, DREW HARRISON - Ordinance / Public Possession of Open Containers, RESISTING ARREST, ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
RAMOS GARCIA, DELMI YESENIA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HILDYARD, RYAN MICHAEL - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
CARMICHAEL, WILLIAM NMN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WATSON, JEREMY KEITH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
QUICK, TRAMAYNE MAURICE - FAILURE TO APPEAR
WAGONER, MICHAEL DYLAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, RECKLESS DRIVING, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, LARCENY UNDER $2,000, Ordinance / Trespass
ANSTETT, CHRISTA ASHLEY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FOWLER, JON BUCK - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCFADDEN, QUARTRAL - Ordinance / Trespass
MICHAEL, DOUGLAS EDWARD - Ordinance / Trespass, SHOPLIFTING UNDER $2,000
DIXON, TAYLOR - FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
GARTNER, BRIAN KEITH - SHOPLIFTING UNDER $2,000
TECCO, KYLE LOGAN - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HUCKS, LORETTA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MORALES, ANGEL LUIS - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MORALES, RUBEN - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
ALEJO, LYNDON JAIR - DISORDERLY CONDUCT
SHARROW, DANIEL J - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
MALDONADO, JUAN CARLOS - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BURGESS, WILLIAM ANDREW - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, RESISTING ARREST
GILSTRAP, WILLIAM BAXTER - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
CRAIG, ANDREW JAMES - Ordinance / Trespass
FORD, JAKOB ALLEN - Ordinance / Fighting
SEITZ, RALPH WILLIAM - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
GEORGE, THOMAS JOSEPH - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LUMPKIN, LAUREN ASHLEY - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
MILLER, KENNETH EARL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CAVENAUGH, AUTUMN LEAH - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
ROBINSON, MALCOLM KENNETH - LOITERING
MCCREA, ERIC LAVIN - ATTEMPTED MURDER
CAVERA, JOHANA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PHELPS, TAWNY MARIE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
SHERMAN, JASON KYLE - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH DEATH, DRIVING UNDER SUSPENSION, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS)
BOLCHALK, JOSHUA RYAN - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
MADDEN, TAYLOR BLAINE - DRIVING UNDER SUSPENSION
KVERNELAND, JAN PETER - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TUCKER, LAQUENTIN OMEGA - DISORDERLY CONDUCT, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE