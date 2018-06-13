Mugshots, June 13

BROWN, WILLIAM DAVID - OPERATING UNINSURED VEHICLE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PARCHMENT, DAMION ALVIN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
IRWIN, THOMAS - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
CRIBB, ASHLEY RENEE - CONTEMPT OF COURT
LOPEZ, TITUS-AARON PARKER - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
MEDLEY, TAUBE CHRISTOPHER - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WARE, ANNA SOPHIA - DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
FOWLER, DEBORAH ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ENGLISH, NELSON DAVID - Ordinance / Larceny
THOMPSON, RUSSELL DEAN - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, LITTERING
RUSSELL, ZIYON SHYRECK - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
MOHR, JOSEPH EDWARD - DISORDERLY CONDUCT
JOHNSON, JERMAINE TWAHE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
STORMS, KATHERINE LOUISE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, FAILURE TO CHANGE ADDRESS/DL
ANIELLO, CHRISTOPHER DENNIS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
PUGH, KWAME BENJAMIN - POSSESSION, MAKING IMPLEMENTS CAPABLE OF BEING USED IN CRIME BURGLARY TOOLS), BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
MANFORD, MICHAEL ARTHUR - Threatening life, person or family of public employee, Threatening life, person or family of public employee, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, Ordinance / Destroying, etc, Property - Personal Property
WILLIAMS, DONNIE MACK - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS, OPERATING UNINSURED VEHICLE
SOC SOC, GREGORIO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
KOUBA, JONATHON MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LOGUE, JOSEPH BRIAN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
TODD, JEROME DUDLEY - DISORDERLY CONDUCT
MILLER, TRISTAN LOUISE - THEFT OF CABLE TELEVISION SERVICE - 1STOFFENSE
LANCE, QUENTIN NMN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
RUTLEDGE, JAMIQUIA KEYANA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
GORE, JESSICA DEMERLA - INTERFERENCE, HINDERING OFFICERS SERVING WARRANT OR RESCUING PRISONERS, RESISTING ARREST, ASSAULT ON A POLICE OFFICERWHILE RESISTING ARREST OR SERVING PROCESS, ASSAULT ON A POLICE OFFICERWHILE RESISTING ARREST OR SERVING PROCESS, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
RAY, DANA LYNN - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
JONES, QUINTON MENDELL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAILING TO USE HEADLIGHT WHEN REQUIRED
JACKSON, GARY LEE - TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 3RD OR SUB. OFFENSE, MURDER, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
NEIDLER, JENNIFER DELORIS - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
BERRY, DARRELL CHESTER - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD GENERALLY
DOWNES, DENNIS GERARD - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GRAY, JAZZMIN SHANNELL - ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER
FIORE, ANTHONY MICHAEL - DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE
RABON, JAMES CARLIE - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
BRADLEY, KENNETH CLIFFORD - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SMITH, COLLIN SHAKELLE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, SIMPLE ASSAULT NO BATTERY), MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
YOUNG, TARA MICHELLE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FEAGIN, BERKLEY THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE