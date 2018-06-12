Mugshots, June 12

MARSH, HUNTER JOSEPH - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
GREEN, SETH MCMANUS - SPEEDING IN A REDUCED SPEED ZONE, VIOLATION OF ABC LAW, MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL, VIOLATION OF BEGINNER'S PERMIT, MAN. OR POSS. OF SCHEDULE IV DRUGS W.I.T.D - 1ST OFFENSE
HILLARD III, WILLIAM RICHARD - VOYEURISM, VIOLATING PLACE OF PRIVACY,VIEWS, PHOTOGRAPHS, RECORDS OF FILMS 1ST
WATSON, WILLIAM MICHAEL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PETTIFORD, THOMAS YOUNG - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS COCAINE 2ND OFFENSE AFTER 6/7/05_
DANTZLER, GERALD LEE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
BROWN, WYLIEMAH RASHANDA - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
DIBBLE, JASON MICHAEL - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
STROTHERS, CASSANDRA COLLETTE HICKMAN - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, STALKING
GERVAIS, COLE JAXON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DISREGARDING STOP SIGN, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.
MYERS, JENNIFER ELAINE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE HIGH ANDAGGRAVATED NATURE DOI AFTER 1/1/04
CORREA-MARTINEZ, RAYMUNDO - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BLANTON, JAMEE WILLIS - TAX / EVASION OF A TAX OR PROPERTY ASSESSMENT OR PAYMENT, TAX / EVASION OF A TAX OR PROPERTY ASSESSMENT OR PAYMENT, TAX / EVASION OF A TAX OR PROPERTY ASSESSMENT OR PAYMENT, TAX / EVASION OF A TAX OR PROPERTY ASSESSMENT OR PAYMENT, TAX / EVASION OF A TAX OR PROPERTY ASSESSMENT OR PAYMENT
JENNINGS, CARL DAVID - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed., FAILURE TO CHANGE ADDRESS/DL
DOZIER, SHAQUILLE BRANDON - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS, SHOPLIFTING
ROLLINGS, ERICA RACHELLE - ATTEMPTING TO POSSESS DRUGS
COLLINS, JUSTIN ANTWAN - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
JORDAN, BRADLEY REX - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BELUSZ, ROBERT JOSEPH - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GIVENS, KINARD ERVIN - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
PLAYER, BRANDON CHRISTOPHER - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BROOKS, MELISSA LYNNE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
SULLIVAN, JAMES PATRICK - LITTERING , LESS THAN 15LBS OR 27 CUBICFEET IN VOLUME - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION
HARRISON, TYRELL VANQUIZ - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
WOOD, MARY ELIZABETH - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
MILLER, DAWN MICHELLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FUNDERBURKE, WILLIAM HOWARD - CRIMINAL SOLICITATION OF A MINOR, CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR - VICTIM11 TO 14,2ND OFFOCCURRED BEFORE 6/1/05, CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
BRYANT, KOBY - DISORDERLY CONDUCT, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, DISOBEYING A POLICE OFFICER
MENCINI, MARK ANTHONY - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WILLIAMS, AARON DONALD - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
HANCOCK, VANN WARREN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HARDEE, HEATHER MARIE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE