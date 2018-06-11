Mugshots, June 11

CARL, LESILE VINSON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SEITZ, RALPH WILLIAM - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HARDEN, JUNA LYNN - FAILURE TO APPEAR
TESONE, KRYSTA MARIA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HALE, SHAWN LEE - PAROLE VIOLATION, POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000
ROBERTS, PAULA JEAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GORE, LASANDRA MICHELLE - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
YOUNG, JORDAN KIMBALL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BAUM, ELIZABETH MARIE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
CANTY, BRIAN JUSTIN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
FLINKSTROM, MARK ALLAN - FORGERY LESS THAN 10,000
RIGGS, THEOGENE JOESPH - PEDESTRIAN DRUNK
BENSON, THOMAS SETH - CARRY CONCEALED WEAPON, E.G. DIRK, METALMETAL KNUCKLES, ETC. SEE 44 IF PISTOL)
WIGGINS, JEFFREY SCOTT - BOATING UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
LEE, JANE - RESISTING ARREST, IOLATION OF CITY ORDINANCES
AVEVEDO, ISMAEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCDOWELL, JACK PAUL - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., FAILURE TO APPEAR
CHESLEY, VIRGINIA LYNN - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
MYERS, JESSICA ARLENE - Ordinance / Possession or Consumption of Alcoholic Liquors, Beer or Wine Prohibited on Beach, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
THREADGILL, WILLIAM EVANDER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PRESLEY, DAVID WAYNE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ROBINSON, DAJUAN GERALD - RESISTING ARREST, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, DISREGARDING STOP SIGN, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
ALDRIDGE, JESSICA NMN - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
WESTON, WILLIAM RANDOLPH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed.
LITTLE, LYNN RAQUEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BRANHAM, CHARLES ANTHONY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HIGH, KIMBERLY ANNE - MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
JOHNSON, QUATARIOUS ZEMAR - RECKLESS DRIVING, NO SC DL, VIOLATION DRUG DISTRIBUTION LAW, NON-CONTROLLED, IMITATION CONTROLLED SUBST., PURCHASE OF CONT. SUB. INCLUDING CRACK COCAINE WITHIN PROXIMITY OF SCHOOL, PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05), UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
BROMELL, ALPHONSO NMN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
DEGREGORIO, TODD JUSTIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
UNDERWOOD, MICHAEL LEON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WEST, COREY DANIEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BIRD, SAMUEL LUKE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
BONE, ALEXIS - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
HICKS, GARRETT JOSESPH - RESISTING ARREST, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
HESTER, DONOVAN LEE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
DURANT, RYAN SPENCER HOLTZ - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
WHITMAN, KEVIN MICHAEL - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
DOWDLE, ZACHARY ANTONIO - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
CALDERONE, ROSS SCOTT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
SURRATT, JADEN SHAMAR - Ordinance / Public Defecation or Urination, RESISTING ARREST
BRYANT, KOBY - DISORDERLY CONDUCT, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, DISOBEYING A POLICE OFFICER