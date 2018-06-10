Mugshots, June 10

DELCAMP, SKYLAR WAYNE - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
OATES, RONALD BENTLEY - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
FINCH, MAURICE TERELL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WALKER, JAMES ANDREW - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PERREAULT, CHERIE REVE - FAILURE TO APPEAR
OLIVER, LEONARD HERBERT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BLACKWELL, TERENCE ISAAC - FUGITIVE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, MURDER, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
COLLINS, LEAH SUE - DISORDERLY CONDUCT
JONES, FRANK SIDNEY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
ALTMAN, CLAUDE LEE - ENTRY ON ANOTHER'S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WILLIAMS, DYLAND LAMAR - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, RESISTING ARREST
FLOWE, DAVID MICHAEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
KELLEY, MILISCENT TYANN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HUTTO, MELISSA LORRAINE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MASON, ELAINE - FAILURE TO APPEAR
FORD, JAKOB ALLEN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
OJO, LATEEF AMOO - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LANCASTER, TAMMY RENEE - Ordinance / Loitering, Ordinance / Public Possession of Open Containers
HARRIS, JOSHUA ANDREW - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
RHODES, CHRISTINA JO - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
STEWART, JACOB EDWARD - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
PERRY, LISA ANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, FORGERY LESS THAN 10,000, RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE u003c$2000
HENDRIX, GARY NACOMA - Ordinance / Trespass
REID, JOLVON MARCEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MOORE, RESNICK KEVON - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MOORE, ANITA MARIE - ENTRY ON ANOTHER'S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GADDIS, EARL RAFEL - MURDER, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
STEPHENS, JULIUS THOMAS - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BUFFKIN, KAREN SABRINA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DRUMGOOLE, ANTHONY LEE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
BYRD, CASON TREY - FUGITIVE, POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB.
FARRAR, CAROLINA BESS - IMPROPER PASSING
MORGAN, WESTON LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LIPSCOMB, TAVON CALIL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JONES, BRENDAN ZACHARY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SUBER, EZEKIAL LEE - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, TO MANUF,DISTR,DISP,OR POSSESS W/INTENTTO MANUF,DISTR,DISPENSE A CONTRLD SUBST.
HEMINGWAY, JEROME BOYD - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
HAGAN, ALISON CATHLEEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT
PHILLIPS, KAMARI ANTWAN - RECKLESS DRIVING, RESISTING ARREST, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
NEPTUNE, JUSTIN DENNARD - DISORDERLY CONDUCT, THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFICIAL, HEROIN, MORPH.,ETC., TRAFFICK IN ILLEGALDRUGS, 14G OR MORE, BUT LESS THAN 28G, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SMITH, CAMRYN DEMOND - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
CHISHOLM, CAMERON JAMYUS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
BECK, TERRY ATLAS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SEVERT, RENEA LYNN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MOWMAN, ANDREW MARCEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MEEKS, GEORGE WAYNE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
JORDAN, STANLEY BOCEPHUS-KYLE - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
PETERS, MICHAEL DELANO - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TORRES, HARRY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
AVANT, LACIE RENEE - STOP SIGNS, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DIMERY, RANDY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BROWN, JERMAINE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CHURCHILL, DEBORAH LEE - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
PRUITT, JASON EDWARD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HARTMAN, JOSHUA ALLEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, RESISTING ARREST
DUNFORD, TAYLOR JADE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BROWN, ROBERT SANFORD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HERNANDEZ, RAMIRO PONCE - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
NGUYEN, TUNG VAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE