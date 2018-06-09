Mugshots, June 9

WILSON, TONY - DISORDERLY CONDUCT
GRANT, JERRY ONEIL - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
ELLIOTT, BRIAN KEITH - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS
MARSH, TRACY LOWERY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
KROLL, FREDERICK SCOTT - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
VETTER, WILLIAM WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
NESBITT, NATHANIEL LEON - DRIVING UNDER SUSPENSION
SPENCER, ELLIOTT LEE - IMPROPER TURNING, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ANGUIANO, REYMUNDO - Vehicles required to be registered and licensed., OPERATING UNINSURED VEHICLE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DISORDERLY CONDUCT, FRAUD. ALTERA. OF REGISTRA., LICENS. DOC. OTHER THAN REGIS. CARD/LICENSE PLATE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FLOYD, DAMIEN LAMAR - CONTEMPT OF COURT
BUNKER, JEREMY - DISORDERLY CONDUCT
DEAL, DAKOTA NICOLE - VIOLATION OF PROBATION
SEYMOUR, ALLEN JOHN - FUGITIVE
BEALL, CASSIE MARIE - CONTEMPT OF COURT
ALLEN, JESSE EUGENE - CONTEMPT OF COURT
RICHARDSON, JAMES EARL - UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SEARLS, MICHAEL WAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.
GRAHAM, SAMANTHA JEAN - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, FEDERALLY CHARTERED OR INSURED FINANCIAL INSTITUTION CRIME BANK FRAUD)
EDWARDS, DEREK BLAKE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
STANLEY, RODREZ DAQUELL - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME
STEPHENS, ERIC LAMONT - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
BOWMAN, TERRY ONEIL - DISORDERLY CONDUCT
BLACKWELL, DANIEL LEMARK - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RHODES, BRANDY MARIE - FAILURE TO APPEAR
OLSTROM, EDWARD JOSEPH - INDECENT EXPOSURE
TIGHE, CHAD JEFFERY - CONTEMPT OF COURT
DOZIER, DEVIN TYLER - FAILURE TO APPEAR
WEST, DORTHY CHARLENE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
SULLIVAN, DANIEL J. - UNLAWFUL USE OF THE TELEPHONE, FAILING TO HANG UP
SHAFFER, WILLIAM DANIEL - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
PERRY, BRANDON SCOTT - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
COLEMAN, COLE DEMETRIOUS - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, DRIVING UNDER SUSPENSION, Parking of unattended motor vehicle., UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
GRAHAM, TONY DANIEL - LOITERING, PEDESTRIAN DRUNK
MCGEE, CHRISTOPHER ALLEN - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER16)SECOND DEGREE
COX, DWAYNE NMN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
FAIRCLOTH, ZACKERY GAGE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
WARD, ROY CHARLES - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION 2ND OFFENSE
MERRITT, RYAN JAMES - DISORDERLY CONDUCT
SMITH, CIARA LEE - FAILURE TO APPEAR
BOWEN, MICHAEL TERRY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
RIGGS, JONATHAN MICHAEL - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH A MINOR 3RD degree, VICTIM UNDER 16 YEARS & ACTOR OVER 14)
BOONE, THADDEUS VANDOREN - Duties of driver involved in accident resulting in damage to attended vehicles., RECKLESS DRIVING
BEALER, MICHAEL WILLIAM - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
BARNES, WILLIE L. - SHOPLIFTING, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
EDWARDS, DERRICK JOSEPH - IMPROPER VEHICLE LICENSE, VIOLATION OF BEGINNER'S PERMIT
ACKLEY, RONNIE GENE - MURDER
LYNCH, RUSSELL FOSTER - RECKLESS DRIVING
PEARCH, KEVIN ANDREW - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HASELDEN, CHARLES DILLON - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
WINFREE, JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FORDE, BRANDON - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
MALTESE, MARGARET - RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles.
RANKIN, THOMAS SADLER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
TAYLOR, DONALD JAMES - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
WASHINGTON, TEVIN CLEVOND - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
SWIGGETT, LISSA MARIE - DISORDERLY CONDUCT
NARANJO, KRISTOPHER DEWAYNE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)