Mugshots, June 8

BISHOP, BRITTANY DIANE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
COLEMAN, COLE DEMETRIOUS - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, DRIVING UNDER SUSPENSION, Parking of unattended motor vehicle.
WATTS, JOSHUA BRIAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RIGGS, THEOGENE JOESPH - DISORDERLY CONDUCT, PEDESTRIAN DRUNK
WAGNER, WILLIAM MARCEL - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
COX, DWAYNE NMN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
GRAHAM, TONY DANIEL - LOITERING, PEDESTRIAN DRUNK
JOHNSON, NAJEE SKINNER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
EVERSON, JOSEPH SCIRE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BURNS, TED COLBY - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
THOMPSON, KIAL LAMAR - FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY TOAPPROACHING VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
WALL, EMILY ANN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CRUZ-CRUZ, RUSBEL NMN - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 2ND OFFENSE
WALLACE, RICKY DALE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
STANLEY, MICHAEL LYNN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FAIRCLOTH, ZACKERY GAGE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
WARD, ROY CHARLES - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PFEFFERKORN, TROY BALAS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JOLLY, TINA MARIE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
TURNER, YUKI QUERIDA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
CALDERONE, DONALD JOSEPH - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PHIPPS, JOEY LYN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
PUTNAM, LOGAN FRANKLIN - ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
LABRIE, RONALD S. - UNLAWFULLY PRACTICE OF A REGULATED PRO-FESSION OR OCCUPATON W/OUT A LICENSE
SMITH, CIARA LEE - FAILURE TO APPEAR
BOWEN, MICHAEL TERRY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
LYNCH, RUSSELL FOSTER - RECKLESS DRIVING
WEST, PAUL JAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GREINER, HEATHER LYNN - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
DUKES, KIIERA SYNTCHE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HENRY, JOHN HARRY - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
COLEMAN, JED HAKEEM - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION
MANN, KYLEE DORIAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ORR, CYNTHIA DARLENE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
WARD, RONALD LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BEALER, MICHAEL WILLIAM - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
YARBOROUGH, ANTHONY WAYNE - CARELESS OPERATION, OPERATING UNINSURED VEHICLE
BOYLES, BELINDA LASHELL - LARCENY UNDER $2,000
SHERMAN, MALIK NAJI-RASHAUD - IMPROPER TURNING, DRIVING UNDER SUSPENSION