Mugshots, June 7

GIBSON, CRYSTAL RENEE - FAILURE TO APPEAR
RAGER, KATHERINE ELIZABETH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
DURRAH, TOBIAS KINTE - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, PURCHASE OF ALCOHOL BY A MINOR
CRANE, JOSEPH DANIEL - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
VIREEN, CARLET RENICE - VIOLATION OF PROBATION
MARTINSON, MICHAEL PAUL - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE
BELLAMY, ICIAX NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
TURVEY, KRISTEN ROSE - MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000
HILBURN, TRACY L. - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
SMITH, TORIANO LAJUAN - POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
BRAWN, SAVANNAH GABRIELLE - Ordinance / Prostitution, Assignation, Lewdness, etc., PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GARCIA, KELVIN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MCGRATH, JOHN FRANCIS - FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR FELONY
BOLAND, JONATHAN PATRICK - STEALING DOGS, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, VIOLATION OF PROBATION
HEARD, TERRICUS QUAESEAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, IMPROPER TAILLIGHTS
BRAMHILL, THOMAS JOE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
KETELSEN, TREVOR ALLEN - POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
MINTERN, JOSHUA LEE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PYATT, TOMEKA TYNEECE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
ELLIOTT, KENDALL DERRICK - FUGITIVE
SPRENG, SEANA LYNN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCGIRR, NICHOLAS ANDREW - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WILSON, ARTHUR KENYATTA - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
DAVIS, JEFFERY LURVERN - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
KENNEDY, JOSHUA SHANE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
GRINATE, SAMUEL - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
BUFFKIN, BOBBY JOE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CRUZ-CRUZ, RUSBEL NMN - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 2ND OFFENSE
WATTS, JOSHUA BRIAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MANN, KYLEE DORIAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GREINER, HEATHER LYNN - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
PUTNAM, LOGAN FRANKLIN - ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
WEST, JAY PAUL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
COLEMAN, JED HAKEEM - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION