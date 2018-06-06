Mugshots, June 6

COOK, MAKAYLA SHAY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, VIOLATION SEAT BELT LAW
CARRIER, DEBORAH ANN - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
PINE, LACEY DAWN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JOHNSON, PHILLIP LAMONT - VIOLATION OF PROBATION
CRONOS, KELSEA LYNN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
GREEN, AL VONTA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, RESISTING ARREST
WALRATH, JONATHAN NICHOLAS - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
PARKER, JAMES HOWARD - ATTEMPTED MURDER, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
SINCLAIR, TIMOTHY DARNELL - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
DENITTO, LOUIS - HARASSMENT IN THE FIRST DEGREE, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
GREEN, TREMAYNE TYRONE - ATTEMPTED MURDER
REYES, STEVEN MARTIN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
SEBULISKI, ELIZABETH OHISA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MARTIN, KENNETH RAY - DISORDERLY CONDUCT
DOUGLAS, CARLA RICHARDSON - DISORDERLY CONDUCT
ANDERSON, BRANDON EARL - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE
AUSTIN, JAMES BOYCE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CLARK, KRISTINA MARIE - DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION
PARROTT, JACOB LEON - INDECENT EXPOSURE
VELTRI, BRANDON KEITH - DIST. OTHER THAN IB),C), LSD AND SCH.II DRUGS TO PERSON UNDER18 BY PERS.OVER18, PWID CONTROLLED SUBSTANCE NEAR SCHOOLOTHER THAN COCAINE)
KIRBY, DANIEL VERNELL LAWRENCE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT
HARRIS, JEFFERY NEAL - RECKLESS DRIVING, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway., ATTEMPTED MURDER, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GREENE, HADYN MATTHEW - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
JIMINEZ, JOSEPH JAMES - HORRY COUNTY ORDINANCE--NOISE CONTROL
MALPASS, HEATH EDWARD - DISORDERLY CONDUCT
RANSOM, CHRISTINA RENE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
PAGE, HANNAH MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GAMBLE, KENNETH - UNINSURED VEHICLE, DOORS OPENING INTO TRAFFIC, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BAME, WILLIAM JOHN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ABEL, SHERRY JEAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MCDONALD, DOUGLAS FRANKLIN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WRIGHT, JACOB CARY - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
TODD, BRITTANY CAROL - OBSCENE CALLS, UNLAWFUL USE TELEPHONE,THREATS, REPEAT CALLS, FALSE STATEMENTS, OBSCENE CALLS, UNLAWFUL USE TELEPHONE,THREATS, REPEAT CALLS, FALSE STATEMENTS, OBSCENE CALLS, UNLAWFUL USE TELEPHONE,THREATS, REPEAT CALLS, FALSE STATEMENTS
BROWN, ANTHONY JUNIOR - DRIVING UNDER SUSPENSION
HAM, JEFFERY - PEDESTRIAN DRUNK
CANFIELD, RICKY L - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HAMBY, COLEMAN BUTLER - POSSESSION OF ECSTASYMETHYLENEDIOXYMETHAMPHETAMINE ECSTASY)
REED, DIONYSUIS ANTONIO JAROD - POSSESSION OF LSD, FIRST OFFENSE, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
SKIPPER, HUNTER AUSTIN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
OWENS, QUINTON ANTWAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DISORDERLY CONDUCT
DENNISON, CAMECIA - DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., OPERATING UNINSURED VEHICLE
PELLETIER, CHARLENE ANITA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
RUIZ-LOPEZ, DIMAS NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
MIMS, RONALD LEE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
LYONS, EDWARD PATRICK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SHERMAN, HUNTER COLE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
TOTH, MICHAEL WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
BOWEN, JOHN DANIEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
GAMBLE, JANENA JAMETTA - DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, POSSESSION MARIJUANA, 2ND & SUBSEQ.LESS THAN ONE OZ), OPEN CONTAINER, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST