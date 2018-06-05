Mugshots, June 5

WHITE, JAMES EDWARD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, KIDNAPPING, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
KINLAW, THEODORE ALONSO - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05), MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE
MCCRAY, RAHEEM TYRONE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
ANGELES, ALFREDO VELAZQUEZ - RECKLESS DRIVING, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
TAYLOR, AARON SAWHEEM - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GRASTY, ANGELA - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
ROCK, CHRISTOPHER ANTHONY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
PARDUE, PHILLIP RAY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MONTEFORTE, ASHLIN BROOKE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
DABBS, JANICE MARIE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SMITH, SAMUEL WARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, RESISTING ARREST, POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.AFTER 6/7/05)
VELAZQUES, ERIK SANCHEZ - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, UNLAWFUL USE OF LIC. OR FRAUD. APPLICATION FOR LICENSE - 2ND OR SUB. OFFENSE, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
COOPER, ASHLEY ELIZABETH - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
SYNDAB, PRESTON LEVERN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
IRWIN, THOMAS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MARLAR, TARA LESHEA - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MOORE, JOHN MARION - FAILURE TO APPEAR
MOORE, DERRICK BRANDON - POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE
HENTHORNE, GEORGE DAVID - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HARVEY, MICHAEL PATRICK - USE OF ANOTHER'S OR ALTERED LICENSE OR IDENTIFICATION CARD
DEVOE, DESTIN ROSARIO - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
DIXSON, TERRELL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
KIDWELL, JOSHUA JACOB - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WILMOT, CHARLES DONALD - VIOLATION OF PROBATION
SLATTERY, BRITTANY DANIELLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, FAILING TO USE HEADLIGHT WHEN REQUIRED, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, IMPROPER LANE CHANGE, LITTERING, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BARRIOS, FRANCISO ELIAB - POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
SULTAN, THOMAS WOODWARD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MORRISON, MICHAEL BERNARD - DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
MUSSER, CASEY JAMES - INDECENT EXPOSURE
GRATE, DWAYNE ANTWANE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
VERRANEAULT, SCOTT LAWRENCE - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER11)- FIRST DEGREE AFTER 6/1/05)
MORRIS, FRANKLIN - Ordinance / Fighting, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WRIGHT, JAMIE LEIGH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DIAS, TRISTAN SCOTT - DISORDERLY CONDUCT
PARRISH, LARUE TARVIS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
LADSON, LASHON ALVIN - ATTEMPTED MURDER, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
MARTINEZ-MARTINEZ, ROGELIO GUSTAVO - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LONG, CHAD LAMAR - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
LEWIS, CHARITY CIARA - DISORDERLY CONDUCT
LOCKLEAR, BRANDON LEE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
VEREEN, TARYLL SHEROD - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ATKINSON, JEREMY DANIEL - PEDESTRIAN DRUNK
ROBERTS, BENJAMIN CHANDLER - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
HUGGINS, LEE MARK - FAILURE TO APPEAR
FLINN, LANDON NILE - USE OF ANOTHER'S OR ALTERED LICENSE OR IDENTIFICATION CARD
HARRIS, MARTINA SHVAIL - FAILURE TO APPEAR
HAMILTON, BRYAN KEITH - FAILURE TO APPEAR
OLIVER, ROGER HENRY - DISORDERLY CONDUCT