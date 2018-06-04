Mugshots, June 4

ENVEY, SHARON KAY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
WHALEY, GLEN EDWARD - Ordinance / Destroying, etc, Property - Real Property
HAMMOND, ERIK ANTHONY - PWID HEROIN, POSSESSION OF ECSTACY METHYLENEDIOXYMETHAPHETAMINE, MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
SQUIRES, TERESA ANN - SHOPLIFTING
PASCHAL, JOSEPH DONALD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CRIBB, JOSEPH MATTHEW - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SALGADO, MARIO MARTINEZ - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 3RD OFFENSE
ODELL, GAVIN BAKER - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
TURNICK, JOHN DAVID - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
LONG, JENNIFER - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, MOTOR VEH. REGISTRATION AND LICENS. CHAPTER VIO., NO OTHER PENALTY SPECIFIED
REYNOLDS, MATTHEW CRAIG - RECKLESS DRIVING, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
BAISDEN, JEREMY ETHAN - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
LESTER, JESSE ALLEN - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
TRANTHAM, JEREMY LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Possession of Open Containers
HUGIE, JORDAN CHRISTOPHER - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
STEWART, TRENTON ALEXAVIER - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
HALE, ALEXANDER MICHAEL - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
GARDNER, ULYSSES - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
RANDALL, JAQUAN KYREE - DRIVING UNDER SUSPENSION
BELCHER, KENIMAN JACKSON - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
PRIDDY, JASON EDWARD - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
DAVIS, MATTHEW AARON - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
GILBERT, JONAH DANIEL - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
ZIMMERMAN, JAMIELET DQUAN - SPEEDING
AMEND, CHASE MATTHEW - PURCHASE BEER/WINE BY PERSON u003c21
MCNINCH, DALTON JOHN - PURCHASE BEER/WINE BY PERSON u003c21
NASH III, JOHN ROBERT - PURCHASE BEER/WINE BY PERSON u003c21
JENKINS, JOHN ANTHONY - DISORDERLY CONDUCT
GLASS, TARA - DUI
KATZ, JUSTIN - DUI
SHARPSKY, JUSTIN RAY - PURCHASE BEER/WINE BY PERSON u003c21