Mugshots, June 3

RINKINS, ROBERT EARL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed.
SMITH, PAMELA BEACH - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
JAGROOP, MANNY JOHN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ALSTON, DEVAN JUAN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
KELLEY, MILISCENT TYANN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COKLEY, TIFFANY LATRELLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
HUNT, CHARLES MICHAEL - NO SC DL
WALKER, JAMES ROLAND - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HORST-ARREGUIN, ROBERTO CARLOS - NO DRIVERS LICENSE
FLOYD, QUIENTIN SHARROD - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, VOLUNTARY MANSLAUGHTER, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
LILLY, ANTHONY JACQUEZ - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
GORE, NAKIA ANTWAIN - Ordinance / Shoplifting, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
PEREZ, JUAN LUIS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LEGETTE, TRAVIS JAVARIOUS - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, TRAFFICKING MDMA OR ECSTASY 100 D0SEUNIT OR MORE BUT LESS THAN 500 DOSE UNIT
MALCOLM-GRISSETT, NORRAD JAHEEM-SYLVESTER - SHOPLIFTING
JENKINS, JONATHAN JAQUAN - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05), DISTRIBUTION/PWID /ECSTASY 15 DOSAGEUNITS, L/T 100 DOSAGE UNITS), PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
DABBS, JANICE MARIE - DISORDERLY CONDUCT
MORENO, JULIAN JESUS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
CHESTNUT, RAMONDO TIMOKEE - LARCENY UNDER $2,000, RESISTING ARREST
ALLEN, JONATHAN ADAM - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
JACKSON, AARON JERMAINE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
RHODES, TRAVON - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
MATTHEWS, BRANDY CARLA - RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE u003c$2000, CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
LEONARD, BETTY KIRKPATRICK - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GRASTY, ANGELA - DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE
RIGGS, THEOGENE JOESPH - DISORDERLY CONDUCT, Ordinance / Loitering
PEAVY, RODNEY WAYNE - VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION
PRIESTER, KWAME JADRIEL - DISORDERLY CONDUCT
EDWARDS, DEREK BLAKE - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
CASSIDY, CHAD MATTHEW - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
REINHARD, TRISTAN TAYLOR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SIMMONS, CEDRIC DEVON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPEN CONTAINER, OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE, CARELESS OPERATION OF A MOTOR VEHICLE, POINTS, CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
COTTON, TRAVIS TYRONE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DILLDIN, ROMAN NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS)
LAMB, MATTHEW WAYNE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
GREENE, LAMAR LEONARD LUCIAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT
USREY, THOMAS MAXWELL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SWAILS, DUSTIN EUGENE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
LINEN, JARIUS TARRELL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
WILLIAMS, JENNIFER LEA - HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION