Mugshots June 2

EWING, DWAYNE PAUL - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, Failure to return leased or rented property; fraudulent appropriation of leased or rented property $10,000 OR MORE
COX, LINWOOD DAVID - DRIVING UNDER SUSPENSION
BELLAMY, DASHAWN LAMONT - DRIVING UNDER SUSPENSION, RECKLESS DRIVING, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
BEEMAN, EATHON ALLEN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SWABLE, MADDISON SYDNEY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000
STEPHENS, MICHAEL WESLEY - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
STAPLES, CARLTON BRIAN- JORDAN - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DISREGARDING STOP SIGN
MALONEY, JOHN ISAAC - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
TODD, GEORGE LARRY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HOLLENBECK, SUSAN CHRISTINA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PICARD, ERIC - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
WAITES, JAMES ANDREW - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER11)- FIRST DEGREE AFTER 6/1/05), SEX/CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH MINOR, 3RD DEGREE-COMMIT/ATTEMPT LEWD ACTVICTIM UNDER 16 AND ACTOR OVER 14 YRS., UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
PRATER, DANIEL ROBERT - FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER
VANHOY, DUSTY BRIAN - POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000
GIBSON, TALIA ROXANNE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
STAYMAN, HEATHER THERESA - FEDERALLY CHARTERED OR INSURED FINANCIAL INSTITUTION CRIME BANK FRAUD)
WILLARD, NIKO JERMAINE - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
CHRISTMAS, DAVID JAMES - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
PYATT, TEVIN TIMOTHY - LOITERING, RESISTING ARREST, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school, MFG, DIST. ETC ICE, CRANK, CRACK COCAINE3RD & SUB AFTER 6/7/05), POSSESSION MARIJUANA, 2ND & SUBSEQ.LESS THAN ONE OZ), UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
MCLEAN, GAVIN STEPHEN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
VERNON, RICHARD JUNIOR - FUGITIVE, POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000
WANAMAKER, CHRISTIAN JARRETT - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 2ND OFFENSE
PALMER, CHERIE RENEA - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000, FUGITIVE
BLAKE, ROMAINE HUJAY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ASHLEY, ASHANTE DESHAWN - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, PWID HEROIN, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
JOHNSON, MICHAEL KEITH - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
LEONARD, DONALD LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DISORDERLY CONDUCT
WILLIS, KENNETH JOMAL - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05)
MCMAHAN, BREANA SHAWNTE - FAILURE TO APPEAR
DOUGLAS, CHAD ARTHUR - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
WALKER, STEVEN MARK - Vehicles required to be registered and licensed., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., ALTERING VEHICLE LICENSE
PAGAN, CHELSEA MARIE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
CARTER, ANTHONY JAMES - POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE
BARRETT, DONNIE E - SUPPORT, OBLIGATION TO SUPPORT SPOUSE AND CHILDREN, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MABRAY, TAMIKA DENIECE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BREWINGTON, JANTE JERRON - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
GRAHAM, SHERMAN MAURICE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05), POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05)
SHREWSBERRY, BOBBY JOE - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, OPERATING VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS
JACOBS, SARAH CORRIN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
MASON, CHRISTIAN NICHOLAS - DISORDERLY CONDUCT, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
SETLIFF, RONALD RAY - DISORDERLY CONDUCT
MONNETT, JEFFREY PHILLIP - DISORDERLY CONDUCT