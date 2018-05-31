Mugshots, May 31

SHEPHERD, SHANNON LORRAINE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
GREER, JERRY LEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SMITH, ROXY DEERAE - SHOPLIFTING
WINDEMAKER, JOSEPH WILLIAM - FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED
MORRIS, NICOLE LEE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HONEYCUTT, JEDEDIAH BENJAMIN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
MCLAMB, LARRY NEIL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
AGUIRRE, THOMAS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BROWN, DIONTE DONALD - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, WEARING MASKS AND THE LIKE
TAYLOR, FORT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
OSMAN, ZUHAIR SIRAGELDIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
BLUE, WENDY ELAINE - POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE
GARY, JONATHAN ROBERT - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
LIRJONI, ERVIN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HORSTMAN, BRENDAN LEE - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
SAUTER, TYLER JAMES - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION
PERRY, DERICK SCOTT - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
SHERMAN, JASON KYLE - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH DEATH
FAULK, BROOKE LEE - VIOLATION OF PROBATION, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
LEE, JANE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
VELEZ, LUCAS SUAREZ - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION
BARHOOM, JESSE HEZY - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
HAYS, SKYLAR WILLIAM - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), Ordinance / Animals Restricted Beach/Blvd
WILKINSON, LEONARD GENE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BELLAMY, JAVONTE AMON - CSC WITH A MINOR 11 - 14 YEARS OF AGE 2ND DEGREE
GRIFFIN, LORENZO DOMONQUE SHAQUIELLE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
OWENS, STEVEN CHRISTOPHER - SHOPLIFTING UNDER $2,000, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
MCGINNIS, LAURIE SUE - USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY, TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
GADSON, CHRISTOPHER O'BRIAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL, Vehicles required to be registered and licensed.
THOMPSON, RUSSELL DEAN - DISORDERLY CONDUCT
INGRAM, JOHN WILLIAM - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WILLIAMS, ISAIAH WALIK - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
SCRUGGS, DWAYNE DUVALLE - DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
DUNMORE, TESHIERRA LYNETTE - IMPROPER USE OF DEALERS LICENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
COOPER, RICKY ALLEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
VANSCIVER, DAVID BRUCE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
JOHNSON, TAMMY JANE - ACCESSORY BEFORE THE FACT TO A FELONY, GENERAL PROVISION
BRIGHT, WAYNE ALFONZO - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
ROLAND, DNAYA TYSHANA - DISORDERLY CONDUCT, RESISTING ARREST
ZANTISO, HECTOR - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
MARIANO, MIGUEL ANTONIO - NO DRIVERS LICENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
TARPLEY, BRITTANY NICHOLE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
JOHNSTON, KAILA MELAINE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION
EVANS, EARTIS - DRIVING UNDER SUSPENSION
MARSHALL, JORDAN LEWIS - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
QUINN, JASON CAMERON - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
LINDERMAN, BRIDGET ANN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE