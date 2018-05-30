Mugshots, May 30

COLLINS, WILLIAM C., III - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
GORE, WILLIAM TRAVIS - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
GREEN, DERRICK - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
GETHERS, CAZZIE JAMAL - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
MCLAIN, JUSTIN DANIEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
SELLERS, JESSIE LEE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
NORTON, JORDAN LEE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
FUNDERBURK, RICO ANTONIO - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GORE, JEFFREY CARL - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
PHILLIPS, STEVEN TYLER - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
WILLIAMS, BRIAN ORLANDO - FAILURE TO APPEAR, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, SHOPLIFTING
HEMINGWAY, MELVIN RAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BOYD, FLOYD BRETT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
STEANS, QUINTRICO DASHAN - MFG. DIST. ETC. OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE 3RD & SUB AFTER 6/7/05)
FAIRCHILD, JAMES MATTHEW - SHOPLIFTING UNDER $2,000, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WALKER, ANTONIO JAKEEL SHEMAR - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
BELL, LAKYISHIA DANIELLE - FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
ISLEY, JASON SCOTT - SHOPLIFTING
HERBIK, JUSTIN STEVEN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
ARD, CHARLES MATTHEW - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
ROBINSON, MICHAEL DIWAYNE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BESSENT, JAMAL DASHON - REVOCATION OF PROBATION
DEGREGORIO, TODD JUSTIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WEISS, BRENT MATHEW - REVOCATION OF PROBATION
WILSON, TONY ANGELO - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
LONG, IMANI DEANNA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
JANOSEVICH, SARA NELL - LARCENY UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
WHITE, JOHNNY LEE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
HARRELL, COREY MICHAEL - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
HAMLIN, ROBERT CURTIS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
LEE-ROYSTER, DESTINY AREONNA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
POWELL, GARRETT GRAYLING - FAILURE TO APPEAR
JOHNSON, DAVID LEROY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WYMBS, PAMELA RICHARDSON - ABUSE OF VULNERABLE ADULT
OCONNOR, HUGH JAMES - FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT MORETHAN $1.000.00, FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT MORETHAN $1.000.00
MARTIN, KENNETH RAY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CRIBB, JOHN PHILLIP - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
HAMILTON, STEPHANIE LEE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
SMALLS, JOHNNY ROCKEEM - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
POND, RALPH BENJAMIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
WILDER, DARIUS DAQUAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ASHWORTH, WILLIAM DAVID - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HAYNES, ROBERT L. - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
LATRONICA, JON ANTHONY - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TILTON, DLANOR PHILLIP - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WILDER, RICHARD BENTON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BAKER, JAMIE JOCELYN - NO DRIVERS LICENSE