Mugshots, May 29

GORDON, CHRISTINE MICHELLE - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
TORCHI, MARC ANTHONY - MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
GIBSON, CHRISTIAN JAMES - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
DURANT, BOBBY LEE - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
ADAMS, FREDERICK LEE - OPEN CONTAINER, CARELESS OPERATION OF A MOTOR VEHICLE, POINTS
STELL, ZACHARY KANE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DISORDERLY CONDUCT
GALLOWAY, RICKY TONY - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
BATTLE, CRAIG MAURICE - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
VAQUEZ FELIX, ANTONIO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
SUBER, DARIUS MONTEZ - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ORELLANA, SHILOH JACOB - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PENDLETON, SHAWN RAYMOND - DISORDERLY CONDUCT
COX, DWAYNE NMN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
DALRYMPLE, RYAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KIRCHNER, MELANIE BETH - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS, Ordinance / Trespass, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
PEREZ, MARGARITO IXTAZUY - NO DRIVERS LICENSE
BELLAMY, TAMIKA DOMINIC - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
KING, ROBERT JOSEPH - DRIVING UNDER SUSPENSION, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000
COOPER, ASHLEY ELIZABETH - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
OLIVER, LEONARD HERBERT - DISORDERLY CONDUCT
AVITAL, JENNIFER COLLEEN - FRAUD. ALTERA. OF REGISTRA., LICENS. DOC. OTHER THAN REGIS. CARD/LICENSE PLATE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION
ROGERS, SHAWN ARLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
COOPER, JOSHUA SHANE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE