Mugshot, May 28, 2018

PEET, BRADLEY ALEXANDER - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
FAIRLEY, JARELL STEVE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WASHINGTON, SHANNON JEMOR - Ordinance / Open Container of Alcoholic Liquor, Beer or Wine on Beaches Prohibited, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RAY, BRETT MAVERICK - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PALUCHA, ANDREW CHRISTIAN - CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
GRATE, AHMAD R. - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CRIGLER, KYERRA AUSTIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ALLEN, MICHIAH ANITA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GIBBS, BRANDON ERNEST - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LARRIMORE, TYSON EDWARD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SARVIS, RUFUS LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MILLER, SOFRONIA PEA-CHERRIS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HARRIS, SHAWN THOMAS - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
PERHEALTH, MATTHEW JACOB - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GAIL, MARTIN ALEXANDER - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
MISENHEIMER, BRIAN KEITH - FUGITIVE
NGUYEN, THIEN TOMMY - DISORDERLY CONDUCT
BURGESS, DAMETRIUS LAVELLE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, POSSESSION OF ECSTASYMETHYLENEDIOXYMETHAMPHETAMINE ECSTASY)
JONES, AMOS DON'QUACIIOUS - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
KENYATTA, AYOKA BRITTANY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WILLIAMS, CHERYSH CHANEL - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
SMITHERS, JON MICHAEL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000
KENNEDY, PAUL STEVEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, IMPROPER PASSING
SMITH, TARSHA LAHUNE - DRIVING UNDER SUSPENSION
LINDENTHALER, KATELYN NICHOLE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
SMITH, KEUNTA ARIEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SMITH, ELEISHA NICOLE - NO SC DL
WATKINS, BRANDON WAIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
WATSON, PHILLIP MICHAEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CHECCHIA, CAITLIN MARIE - NO TAIL LIGHT/UNSAFE EQUIPMENT, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
OWENS, DEVAN WAYNE - POSSESS LIQUOR WHERE FORBIDDEN, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
JOHNSON, NICOLE - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
SAXON, SHANNON KAY - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
GREEN, RAYVREEN EARL - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
GRIFFIN, GERALD PATRICK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
STRAMARA, JOSEPH CRAIG - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MASSEY, ANTHONY COOPER - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 2ND OFFENSE
FREEMAN, JOSHUAN BENSON - RECKLESS DRIVING, NO DL IN POSSESSION
WILLIAMS, SHERYLON BISHOP - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TYSON, JEROME CHRISTOPHER - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LINARES CASTRO, SANTOS GEOVALY - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, NO DRIVERS LICENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, RECKLESS DRIVING
WILLIAMS, EDWARD LENORRIS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JOHNSON, GLENN GERALD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
MILES, CALEB JALEIK - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
MOORE, RESNICK KEVON - SHOPLIFTING
POLSON, JAMES FRANKLIN - OPERATING UNINSURED VEHICLE, IMPROPER VEHICLE LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
NOJUNAS, TAMARA GORE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DAVIS, LAWRENCE STAFFORD - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
ALFARO, ROBERTO ELIO - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DUI, CHILD ENDANGERMENT
PERRY, MARQUISE DIJON - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CRAWLEY, ERIC DEWARK - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, NO SC DL
ALEXANDER, TAYLOR SHEA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RAMIREZ, RICARDO ERIC - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, TOO FAST FOR CONDITIONS
DEWALT, GINA STONE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CANNON, ROGER EARL - RECKLESS DRIVING, DISORDERLY CONDUCT
PHILIPPE, ANTHONY MICHEL - DISORDERLY CONDUCT
JACKSON, TYQUAN RAKIL - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, RESISTING ARREST, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
REUBEN, DAMONE ANQUIEL - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH A MINOR 3RD degree, VICTIM UNDER 16 YEARS & ACTOR OVER 14)
HOBBS, ANTONIO MIGUEL - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER16)SECOND DEGREE
MATTHEWS, GRAYLING ANTONIO - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., FUGITIVE
MORRISS, TERRY JOHNATHAN - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
PONCE, ERIK VELAZQUEZ - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, TOO FAST FOR CONDITIONS, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, IMPROPER STARTING
WEST, PHILIP DANZEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
BAKER, NICHOLAS G - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
BOOTH, AUSTIN TRENT - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
FOOTMAN, JEREL VANCUREAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 2NDOFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CORNETT, TRISTAN ALEXANDER HARRI - DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
GLADDEN, TIMOTHY DE'LEON - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
OVERTON, DONALD CORNELIUS - DISORDERLY CONDUCT
RUBLE, ASHLEY NICOLE - DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
BRAVO, MARCO ANTONIO - NO DRIVERS LICENSE, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MOORE, MONTRELL DEWAYNE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WILLIAMS, TREMAUN DESEAN - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
SILVESTRE, GALINDO MARIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
NELSON, CAMERON STEPHEN - DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
TURNER, TELLEY MAURICE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
ADAMS, ROBERT JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
STEWART, JASON RAY - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
LEWIS, PATRICK JAMAL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT
BLACKWELL, TRAVIS LEE FLOYD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PORCHA, KARONDA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
PATTERSON, RAQUAN DEMONTE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MEANS, ADAM TOBIAS - DISORDERLY CONDUCT
GRALEY, TIFFANY ANN - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE, PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
TOMASCHEK, VICTORIA NMN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
SCOTT, CHARLES AARON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WILSON, VITIA D - VIOLATION OF CITY ORDINANCES, RESISTING ARREST
HUEY, JAMES RASHEEN - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
WINESETT, GARRETT - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
BREWINGTON, DAYLON JAMAR - POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB., MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
BURNS, PAUL ANDERSON - POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SLATER, KENDRICE RASHAD - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
TODT, RYAN WILLIAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF UNLAWFULLY REGISTERED AND LICENSED VEHICLE
MUSE, GEORGE WILLIAM - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
PATTERSON, DAQUAN LAMONTE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAIL TO DISPLAY VEHICLE LICENSE
BURNS, JAMES LAMONT - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA