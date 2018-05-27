Mugshots, May 27

COFFEY, KIM EUGENE - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
ONEAL, LISA DAWN - Prostitution; lewdness, assignation and prostitution generally
WINDHAM, MARVIN HARRIS - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
SOLTIS, DORIS DEANDREA - USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY
YATES, LERICO CLAYVON - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., Ordinance / Public Disorderly Conduct in Motor Vehicle
LEA, HARRY DEANGELO - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WOODS, TIMOTHY RASHAUN - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, NO DRIVERS LICENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
FRANCIS, CECIL TRAVIS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BLACK, BENGI LEE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BOULERICE, RONALD JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
THOMAS, CHARLES ANTHONY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILING TO USE HEADLIGHT WHEN REQUIRED
PEREZ, ELIZABETH - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Public Possession of Open Containers
MEDLEY, WILLIAM FRANKLIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BREWINGTON, DARREN DWIGHT - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
DEMARINO, DONALD ALLAN - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
BROMELL, ALPHONSO NMN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SIMMONS, MEGAN LESHA - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, BURGLARY 1ST DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MASON, VALERIE MARIE - NO DRIVERS LICENSE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
PADGETTE, CHELSEA CHRISTINE - TRAFFICK IN ICE, CRANK,CRACK 28G OR MOREBUT LESS THAN 100G - 1ST OFF, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
EWIN, GLINDA ANN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, IMPROPER STARTING
EAGLEY, MICHELLE RUTH - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
DOCKRAY, MICHAEL JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, GRAND LARCENY $10,000 OR MORE
RUHL, EDWARD GEORGE - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFF.
REED, NASCHA JIANNE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
JONES, TYRONE NARON - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
WILLIAMS, TENEE KEANA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BROWN, VICTORIA RENA - SHOPLIFTING UNDER $2,000, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
BARNETTE, TEMESHIA YVETTE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ROBERTS, AUSTIN CHARLES - TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFF., POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
WHITNEY, JOSHUA DAVID - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MELTON, DELILAH KINESHIA - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, NO DRIVERS LICENSE
BILLUPS, MARCHAND DEKARLOS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
AGUILAR, JAMIE LEONEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PRICE, PATRICK HAMILTON - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 2ND OFFENSE, FAILURE TO APPEAR
AUSTIN, KYLE LORENZ - RECKLESS DRIVING, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY
OBRIEN, NICHOLAS ANTHONY - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, DUI
BOONE, SIMONE RENEE - NO DRIVERS LICENSE, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL
ROSARIO, GUELMI JOSE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CUNNINGHAM, KADARIUS DONNELL - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
TOMLINSON, MICHAEL TATE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
COX, JUSTIN KADE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000
MARSHALL, DEREK BRUCE - Ordinance / Trespass
STRICKLAND, WILLIAM FRANKLIN - DRIVING UNDER SUSPENSION
SHELTON, LASHONDRA KESHAUNA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
VEREEN, MAURICE QUINTREL - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE, FINANCIAL IDENTITY FRAUD
COOPER, GARY MARLOWE - MISCELLANEOUS--NOISE ORDINANCE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
MCCOY, MARCUS RAYQUON - RESISTING ARREST, MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. INSCH. I,II,III W.I.T.D. - 3RD OR SUB.OFF.
ALEXANDER, EDWARD JAMES - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ALFORD, ANDRE JULIUS - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, MISCELLANEOUS--NOISE ORDINANCE
ROGERS, DERRIK LEE - MISCELLANEOUS--NOISE ORDINANCE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
FOLEY, ANDREW WAYNE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
BRUNSON, MEGAN REBECCA - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
TOMPKINS, ANDREW GLENN - FAILURE TO APPEAR
LOCKLEAR, STEVEN CHEVAZ - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
PAGANO, THOMAS JOSEPH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
SCHMIDT, JOSEPH ALBERT - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
PARHAM, ERIC LAMONT - NO SC DL, IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED
CLAY, RANDALL EUGENE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
GILES, AREIL NICOLE - RECKLESS DRIVING, IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
CAMPBELL, RASHON JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
CHESNEY, LACY DANIELLE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
NAGY, GEORGE JULIUS - RECKLESS DRIVING
LANCE, TARINA CONNIE RALENE - INTERFERING WITH OPERATION OF SCHOOL BUS
MCGRIFF, AZIYA DEAVIONCE - DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, DRIVING UNDER SUSPENSION
POSTON, DEANNE RENEE - DUI, NO DL IN POSSESSION
THRIFT, KRISTIE BREANNE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
JOHNS, BRADLEY GRIGGS - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MCLEAN, MELQUIAN HAKEEM - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
CORNETT, TRISTAN ALEXANDER HARRI - DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
BOSTON, DEVIN TODD - DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
RUBLE, ASHLEY NICOLE - DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
BRAVO, MARCO ANTONIO - NO DRIVERS LICENSE, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE